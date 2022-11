Az infláció világszerte az egekbe szökött, mivel a koronavírus-járványból még nem teljesen felépült ellátási láncokat sújtotta Oroszország ukrajnai inváziója, ami arra kényszerítette a fogyasztókat, hogy visszafogják a vásárlásokat. Ez pedig kiegészült azzal, hogy Kínában a koronavírus-járvány újabb fellángolásai miatt egész évben karantén-intézkedéseket vezettek be a legnagyobb városokban. Ez egyrészt a gyárak termelését is lassította, másrészt a fogyasztást is visszafogta a világ második legnagyobb gazdaságában.

Az amerikai feldolgozóipari aktivitás a 2020 május 2020-as első Covid-zárlat mélységei óta a leglassabb ütemben nőtt a múlt hónapban, mivel a Federal Reserve agresszív kamatemelési törekvése a makacsul magas infláció megfékezése érdekében lehűti az áruk iránti keresletet. Az Institute for Supply Management (ISM) kedden közölte, hogy a feldolgozóipari PMI októberben 50,2-re csökkent a szeptemberi 50,9-ről. Az 50 feletti érték a feldolgozóipar bővülését jelzi. Ez összességében így még pozitív tartomány, vagyis az amerikai gazdaság 11,9 százalékát kitevő szektor még nem került recesszióba.

Az ipari kibocsátás és a gyári tevékenység továbbra is akadályokba ütközik az erős dollár, a lassuló kereslet, valamint a váratlan kínálati sokkok miatt – értékelte az adatokat Rubeela Farooqi, a High Frequency Economics amerikai vezető közgazdásza a Reutersnek. Fontos megjegyezni, hogy miközben a teljes feldolgozóipari tevékenység lassult, az ISM felmérés előretekintő új megrendelések alindexe a múlt hónapban 49,2-re emelkedett a szeptemberi 47,1-ről, ami azt jelzi, hogy az amerikai fogyasztók körében van némi rugalmasság még akkor is, ha a Fed intézkedései visszafogják a kiadásokat.

A britek és az EU is szenvednek

Az S&P Global UK Manufacturing beszerzési menedzserindex (bmi) októberi végleges értéke a szeptemberi 48,4 pontról 46,2 pontra csökkent, és tovább csökkent az 50 pontos határ alá, amely elválasztja a növekedést a zsugorodástól. „Az októberi bmi-adatok arra utalnak, hogy a feldolgozóipar a recesszió szélén tántorog” – mondta Gabriella Dickens, a Pantheon Macroeconomics vezető brit közgazdásza.

A szerdán esedékes feldolgozóipari bmi-indexek az euróövezetre vonatkozóan valószínűleg azt mutatják, hogy az elmúlt hónapban tovább gyorsult a folyamatban lévő visszaesés, mivel a megélhetési költségek válsága óvatosságra késztette a fogyasztókat. Svájcban is van visszaesés, a mérőszám 2,2 ponttal csökkent, de 54,9 ponton pozitív tartományban maradt.

Ázsiában a kínai válság fáj

Dél-Koreában, Tajvanon és Malajziában októberben zsugorodott a gyári tevékenység, Japánban pedig 21 hónapja a leglassabb ütemben bővült, ami rávilágít a lassuló kínai kereslet és a makacsul magas importköltségek okozta fájdalomra.

A kínai Caixin/S&P Global feldolgozóipari PMI októberben 49,2 volt, szemben a szeptemberi 48,1-gyel. A magánszektor felmérése összhangban volt a hétfőn közzétett hivatalos bmi-adattal, amely szerint a kínai gyári tevékenység váratlanul csökkent októberben.

„Ázsia rendkívül nagy mértékben függ Kínától. Peking zéró-covid politikája továbbra is megzavarja az ellátási láncokat és visszatartja a kínai utazókat attól, hogy visszatérjenek az ázsiai turisztikai célpontokra. Ez a régió exportját is károsítja” – mondta Toru Nishihama, a tokiói Dai-ichi Life Research Institute vezető közgazdásza.