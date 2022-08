A kínai kereskedelmi és vámhatóságok szerdán leállították a Tajvanba tartó homok exportot, és bejelentették, hogy felhagynak a tajvani halfajták és citrusfélék importálásával. Utóbbi esetében koronavírus jelenlétére hivatkoztak, előbbinél megnevezés nélkül hagyott jogi intézkedésekre - írja az Al Jazeera.

Ezen felül Kína Tajvan-ügyi hivatala külön bejelentette, hogy megtiltja a kínai székhelyű vállalatoknak és magánszemélyeknek, hogy pénzügyi kapcsolataik legyenek két tajvani alapítvánnyal, a Tajvani Demokráciáért Alapítvánnyal és a Tajvani Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Alapítvánnyal.

A direkt politikai szembenállás ellenére Kína Tajvan legnagyobb kereskedelmi partnere, a szigetország Kínába és Hongkongba irányuló exportja 2021-ben elérte a 188,9 milliárd dollárt (73,5 ezermilliárd forint). Bár a kínaiak "biológiai kockázatokra" hivatkozva már tavaly megtiltották a tajvani ananász behozatalát, ennek jelentősége bőven elmarad attól a 100 élelmiszermárkától amit a kínai vámhivatal most feketelistára tett.

Bár az élelmiszerek exportjára viszonylag könnyen találhatnak jelentkezőt a tajvaniak, addig a szakértők szerint ideiglenes gondokat okozhat a homokszállítás felfüggesztése, amit Tajvan nem csak az építőiparban, hanem a katonai és technológiai szférában is alkalmaz.

Bár homokból és kavicsból jó ideje hiány van Tajvanon, még ennek a beszállítása is megoldható máshonnan, ami azonban igazán megviselné az országot, ha Kína felhagyna a tajvani félvezetők importálásával. Az apró szigetország a világ vezető chip-gyára, és hacsak egy konfliktus nem szól közbe, idén az iparágban elérhetik a 66 százalékos világpiaci részesedést.

Bár Kína erőszeretettel használja kereskedelmét fegyverként és feltehetően további szankciókra is készül, Henry Gao, a Szingapúri Menedzsmet Egyetem kínai kereskedelemmel foglalkozó szakértője szerint a félvezető import leállítása nagyon fájna Kínának is, így kérdés, hogy ezt is meglépné-e a pragmatikus hozzáállásáról híres ország.

Akárhogy is, Nancy Pelosi látogatása jelentősen sérti a kínai vezetés önbecsülését, hiszen 25 éve nem volt ilyen magas rangú amerikai látogatója az Kommunista Párt által szakadár államnak tekintett Tajvannak. Nancy Pelosi a Képviselőház elnöke, ennek megfelelően a USA vezetésében a harmadik legjelentősebb tisztséget foglalja el, ami függetlenné teszi a Demokrata párttól és Joe Biden elnöktől is.

Emiatt sem lehetett tudni, hogy valóban hivatalos látogatást tesz-e Tajvanban, de már a keddi érkezése előtt, hadihajókat vezényelt a térségbe mind Kína, mind pedig az USA. Ezenfelül Tajvan légterét kínai vadászgépek figyelték, és a Reuters tudósítása szerint kedden a tajpeji civilek a légitámadások ellen kialakított bunkerek használatát gyakorolták.

Pelosi kedd éjjeli érkezése után végül szerdán tárgyalt Caj Jing-ven tajvani elnökkel, mellyel kapcsolatban a kínai külügyminisztérium tiltakozását fejezte ki az Egyesült Államoknál, mondván, Pelosi látogatása károsítja a Tajvani-szoros békéjét és stabilitását, mindez

Bár Pelosi kevesebb mint 24 órát töltött az országban, és ezzel hirtelen a szokásosnál jóval nagyobb figyelem hárult a szigetország függetlenségéért vívott harcára, az már most látszik, hogy a látogatás rendesen megnehezíti majd Tajvan közeljövőjét.

A kínai fenyegetéseket a G7 közösen ítélte el.

Bár a védelmi minisztérium egyelőre semmi igazán drasztikusat nem jelentett be, a vadászgépeiket továbbra is a Tajvani-szoroshoz közel mozgatják, hadseregüket magas készültségbe helyezték, és "célzott katonai műveleteket" indítanak a látogatásra válaszul.

A hadsereg légi és tengeri hadgyakorlatokat jelentett be Tajvan közelében, rakéták tesztkilövéseit a Tajvantól keletre fekvő tengeren, ahova az USA a négy hadihajót vezényelt még kedden, és ezen felül a Hszinhua kínai állami hírügynökség lőgyakorlatokról írt Tajvan környékén csütörtöktől.

The Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army (PLA) will launch a series of joint military operations around the Taiwan Island starting from Tuesday night https://t.co/2z7WqDZqR1 pic.twitter.com/iIE1WApW52