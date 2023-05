Lassan új kémkedési trükkök után nézhet Kína

Az Egyesült Államok után Dél-Korea is megelégelte, hogy a nemzeti technológiai szellemi tőke nem maradhat rejtve a kínai vállalatok előtt, ezért szigorításokat vezettek be. Azóta mocorogni kezdett ilyen tekintetben az Európai Unió is, új irányelveket ígért az Európai Bizottság élén álló Ursula von der Leyen az uniós vállalatoknak.