Korábban a hatóságok alacsony halálozási számokat regisztráltak azóta, hogy a múlt hónapban feloldották a drákói COVID-mentes korlátozásokat. Nemzetközi egészségügyi szakértők azonban komoly kétségeket fogalmaztak meg a hivatalos adatokkal kapcsolatban, miután hosszú sorok kígyóznak a krematóriumok előtt, és az ország egyes részein 80-90 százalékosra becsülik a fertőzési arányt - írja a Politico.

December 8. és január 12. között 59 938 Covid okozta haláleset történt a kínai kórházakban, mondta Jiao Yahui, a Nemzeti Egészségügyi Bizottságon belül működő Orvosi Igazgatási Hivatal vezetője egy szombati sajtótájékoztatón. A WHO üdvözölte a legutóbbi adatközlést, és felszólította Pekinget az információk folyamatos megosztására. Tedros Ghebreyesus főigazgató szombaton tárgyalt a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság igazgatójával, Ma Hsziao-vejjel.

- áll a WHO közleményében.

„A december eleje óta koronavírusban elhunytak átlagéletkora 80 év volt, és 90 százalékuk 65 éves vagy idősebb volt. A halálesetek túlnyomó többsége a Covid és más betegségek kombinációja miatt következett be” - tették hozzá a kínai hatóságok.

Kínát bírálták a járvány terjedelmével kapcsolatos átláthatóság hiánya miatt. A múlt hónapban Peking megváltoztatta a Covid okozta halálesetek meghatározását, és csak azokat vette figyelembe, akik közvetlenül a vírus okozta légzési elégtelenségben haltak meg - a WHO szerint ez a meghatározás túl szűk körű volt.

WHO welcomes data on #COVID19 in #China, shared in call between @DrTedros and Minister Ma Xiaowei of China’s National Health Commission https://t.co/ZLruQvvr4N pic.twitter.com/DTdwMK2RTQ