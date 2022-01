Rummal és chipekkel Kína ellen

Az EU is érdekelt lehet beleszállni a Kína és Litvánia között tovább bontakozó diplomáciai háborúba. A balti államba hatalmas pénzek folynak be Tajvanból, hogy így enyhítsék a megtorló Kínai embargó gazdasági következményeit. Az Egyesült Államok is támogatná a Kína-ellenes törekvéseket.