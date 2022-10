Októver 16-án, vasárnap megkezdődött a Kínai Kommunista Párt (KKP) 20. kongresszusa, amelyen elsőként Hszi Csin-ping pártfőtitkár, államfő mond beszédet.

Az egyhetes ülésre mintegy 2300 küldött érkezett Pekingbe. A fórum dönt a párt központi bizottságának új összetételéről, és várhatóan módosítanak a pártszabályon is.

Ezt követően, a tervek szerint egy hét múlva, október 22-én tartja majd meg első ülését az új összetételű központi bizottság, amelyen megválasztják a KKP főtitkárát, valamint határoznak a politikai bizottság és annak szűkebb körű, állandó bizottságának összetételéről is.

Ami a jövőt illeti, a megfigyelők biztosra veszik, hogy Hszi Csin-pinget harmadszor is pártelnökké választja a kommunista párt kongresszusa, tehát tovább folytathatja munkásságát Kína élén - írtuk meg a választási eseménysorozat háttereként azt is bemutatva, hogy miért óriási kockázat még Kínában is, ha egy vezető túl sokáig van hatalmon.

Hazafiak, Hongkong, Tajvan

Hszi Csin-ping a kongrsszus nyitóbeszédében a párton belüli korrupcióról, de olyan társadalmi kérdésekről, mint a középosztály megerősítése, és a "több munkáért több fizetést" elvének gyakorlatba ültetése is előkerült. A kínai prátfőtitkár a technológiai fejlesztésről, az űrkutatásról és a nukleáris projektekről is szót ejtett.

"Több kulcsfontosságú technológiai területen áttörést értünk el, mint például a kísérleti űrrepülések, holdkutatás, műholdas navigáció, kvantumtechnológiák" - mondta Hszi, aki szerint a cél az, hogy Kínát erős technológiai és ipari hatalommá alakítsák, miközben törekedni kell arra, hogy Peking "megbízható alapot teremtsen az élelmezésbiztonsághoz".

A Hongkonggal kapcsolatos helyzetet a politikus úgy jellemezte, hogy az fontos fordulóponthoz érkezett, áttért a káoszból az irányításba. "Hatékonyan végrehajtottuk a különleges közigazgatási körzet teljes körű irányítását a megfelelő törvényekkel összhangban, és végrehajtottuk a 'Hazafiak irányítják Hongkongot' elvét" - mondta a kínai vezető.

A beszéd egy másik pontján Hszi azt mondta, hogy Kína eltökélt, hogy ellenálljon a Tajvan függetlenségét célzó szeparatista akcióknak. Hozzátette: a békés újraegyesítésre törekszik Tajvannal, de nem veti el a katonai megoldás lehetőségét sem. Kína a párfőtitkár szerint nem akar terjeszkedni, és "szilárdan ragaszkodik a független és békés külpolitikájához" Ennek ellentmond, hogy a vezető egy másik ponton arról beszélt, hogy meg kell erősíteni a hadsereget, és 2027-re - a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg alapításának 100. évfordulójára -el kell érni, hogy világszínvonalú hadserege legyen az országnak.