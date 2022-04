Péntek óta 47 tünetes esetet találtak a városban, melyek közül 26 ugyanabban a pekingi kerületben következett be. Hétfőn összesen 19 esetre bukkantak a fővárosban, közülük 14 volt tünetes - írja az InfoStart a BBC cikke alapján.

"A jelenlegi pekingi járvány eddig ismeretlen forrásokból terjed és gyorsan fejlődik" - mondta egy önkormányzati tisztviselő.

Chaoyangban több mint tucatnyi épületet zártak le: ebben a negyedben található számos nagykövetségi épület és nemzetközi vállalkozás is.

A közösségi médiában üzletek üres polcairól készült felvételek is keringenek, miközben az angol nyelvű állami média azt az üzenetet közvetíti, hogy Peking minden eshetőségre felkészült és elegendő készlettel rendelkezik. A Chaoyang kerületben végzett tömeges tesztelések döntik el, hogy szükség lesz-e lezárásra.

A főváros számos fitneszstúdiója és edzőterme törölte az órákat vagy bezárt, és szigorították a városba történő belépés feltételeit is: 48 óránál nem régebbi negatív tesztet követelnek meg ahhoz. Sanghajban közben nem javul a helyzet: most már halálos áldozatokról is érkeznek jelentések, vasárnap 51-ről, ám a valós szám ennél feltehetően jóval magasabb - írja az InfoStart.