Kína megtagadta, hogy repülőgép-alkatrészeket szállítson az orosz légitársaságoknak - idézték csütörtökön az orosz hírügynökségek az ország légügyi hatóságának egyik tisztviselőjét, miután a Boeing és az Airbus leállította az alkatrészek szállítását.

Az orosz légiközlekedési ágazatot az ukrajnai invázió miatti nyugati szankciók sújtják, és az orosz külügyminisztérium a héten arra figyelmeztetett, hogy az orosz utasszállító járatok biztonsága veszélyben van - írja a Reuters.

Az ügynökségek, köztük az Interfax, idézték Valerij Kudinovot, a Roszaviatsia repülőgépek légi alkalmasságának fenntartásáért felelős tisztviselőjét, aki azt mondta, hogy Oroszország keresni fogja a lehetőséget, hogy Törökországból és Indiából is beszerezzen alkatrészeket, miután sikertelenül próbálták Kínából rendelni. Azt is elmondta, hogy az orosz cégek az Egyesült Államok és az Európai Unió légiközlekedési szankciói után Oroszországban regisztráltatják a repülőgépeiket, amelyek közül sokan külföldön voltak bejegyezve. Arra is számítanak, hogy néhányat visszaadnak a külföldi lízingcégeknek.

Egy csütörtökön közzétett törvénytervezetből kiderült, hogy az orosz kormány azt tervezi, hogy a belföldi légitársaságokat rubelben kötelezi a lízingelt repülőgépek kifizetésére, és megtiltja nekik, hogy a bérleti szerződések felmondása esetén visszaadják a gépeket a külföldi cégeknek.

Közben Kína - amely hivatalosan nem határolódott el Oroszországtól miután az inváziót indított Ukrajna ellen - egyre több területen bizonyul rossz szövetségesnek Moszkva számára. Noha felmerült, hogy egy közös konvertibilis valutára váltanak, valamint Oroszország használhatja a pekingi fejlesztésű kínai SWIFT-alternatívát nemzetközi utalásai lebonyolítására, sok támogatás nem érkezik a távol-keleti országból.

A héten a kínai nagyobb mobilgyártók is leállították az exportjukat Oroszországba: a rubel összeomlása miatt túl nagy pénzügyi kockázatot vállalnának a hivatalos indoklás szerint. Azonban a háttérben ott van az is, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió megtiltotta a technológiaexportot Oroszországba. Ráadásul ez nemcsak a saját termékeikre vonatkozik, hanem a nyugati szabadalmakat használó eszközökre is - írja a portál.

A Huawei és a Xiaomi már megkezdték a szállítmányok visszafogását ami azt mutatja, hogy a kínai elnök, Hszi Csin-ping és kollégája, Putyin szoros személyes kapcsolat kiépítésére tett erőfeszítések nem védik meg a kínai vállalatcsoportokat a háború gazdasági következményeitől. A szankciók azt is megnehezítik, hogy a kínai vállalatok kihasználják az Oroszországból való nyugati csoportos kivonulás által teremtett lehetőségeket.

A vezető kínai okostelefon-gyártók, a Xiaomi, az Oppo és a Huawei szállítások legalább 50 százalékkal estek vissza a háború kitörése óta a Financial Times információi szerint. A kínai márkák az orosz okostelefon-piac mintegy 60 százalékát teszik ki.

"Politikailag érzékeny dolog nyíltan bejelenteni az értékesítés felfüggesztését az orosz piacon, mint az Apple és a Samsung tette" - mondta egy volt Xiaomi-vezető, utalva Peking Moszkva támogatására. "Üzleti szempontból azonban [van értelme] tétlenül nézni, hogy mi történik ezután" - magyarázta a lépéseket.

Erősíti az óvatosságukat az is, hogy Gina Ramimondo, amerikai kereskedelmi miniszter szerdán gyakorlatilag megfenyegette az Oroszország elleni szankciók kijátszására készülő kínai cégeket. Mint mondta, az Egyesült Államok egyszerűen elvághatja őket a termeléshez szükséges felszerelésektől és szoftverektől.

Az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.