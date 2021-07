Az afrikai ország hat szénbányát is fejleszteni akar, ám a kulcs a vasúti összeköttetés, ami a szenet a legközelebbi kikötőbe szállítaná. Ehhez azonban nincs meg a saját erőforrása az országnak, és mivel Kína most is sok szenet importál - ez érdekeltté tehetné őket a kitermelésben. Ez a gondolatmenet akkor, amikor az egész világon szűkül a fosszilis, de főként a szén-projektek finanszírozási lehetősége, meglehetősen merésznek tűnik akkor is - így a Bloomberg -, ha a dél-afrikai országban a felmérések szerint jelenleg több mint 200 milliárd tonna a fel nem használt szénkészlet. Ráadásul ennek jelentős része a felszínhez közel található - vagyis a kitermelési költség is alacsonyan tartható, ergo: olcsó szénhez lehet jutni.

Ezért tartott video-meetinget a napokban a botswanai kormány megbízottja és pontosabban meg nem nevezett kínai befektetők. A fosszilis üzemanyag iránti kereslet Ázsiában továbbra is magas - ezt igazolja az is, hogy az ausztrál bányák és szénkikötők rekordokat döntve dolgoznak, bár a szenátusban végül megbukott a camberrai szénpuccsot - és a botswanai kormány ki akarja használni ezt az időszakot, mivel úgy látják, hogy a szénre még sokáig lesz kereslet, a szűkülő piacok miatt magasan marad az ár, mielőtt végleg tisztább energiaforrásokra cserélné le azt a világ.

QP | Quality Placement

Charles Siwawa, a Botswana Bányakamara vezérigazgatója szerint megvan ez a piaci rés, és nekik sok szenük van, ami sokat jelent a gazdaságnak. A szén-álomrae szerinte már csak a vasúti pálya nem létezése vet árnyékot, így ha a 125 kilométeres dél-afrikai vasúti összeköttetés létrejönne (ennek szerinte 150-250 millió dollár lenne a költsége), akkor évente akár 25 millió tonna szén is elindulhatna Kína felé.

Azonban Botswana számára intő jel lehet, hogy a globális szemléletváltás Kínában is egyre erősebb: korábban a szektor legnagyobb kínai hitelezőjeként ismert Industrial & Commercial Bank of China vonult ki “dolga végezetlenül” Zimbabwéből, egy 3 milliárd dolláros szénerőmű projektet hátrahagyva, idén áprilisban pedig a szintén saját szénbányák (és erőművek) fejlesztéséről álmodozó Bangladesnek adták a kínai vezetők nem hivatalos diplomáciai módszerekkel a tudtára, hogy szó sem lehet a kínai befektetésekről vagy kínai pénzek efféle projektekbe csatornázásáról.