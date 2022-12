A Kínai Népköztársaság szigorúan ellenőrzi a határokon átnyúló készpénzátutalásokat, és az állampolgárok számára évi 50 000 dollárban maximálták ezeket a tranzakciókat. Ennek ellenére az utazók 2019-ben 255 milliárd dollárt költöttek el külföldön, ami fellendítette a thaiföldi szállodai bevételeket és a párizsi designer kézitáskák eladását is. Három év alatt ez 765 milliárd dollár megtakarítást jelentett - írja a Reuters.

A jómódú kínaiak nagy összegeket utalnak a tengerentúlra azért is, hogy gyermekeiket elit nyugati iskolákba és egyetemekre küldjék.

A világjárvány praktikus gátként hatott Kína javára. Szigorú karanténszabályai és útlevél-ellenőrzései visszatartották a kiutazást. Részben ennek eredményeként a 2022-ben végződő tanévre a kínaiak beiratkozása az amerikai iskolákba 290 000 főre csökkent, ami 22 százalékos csökkenés a két évvel ezelőtti csúcshoz képest. A robusztus export mellett a kínai devizatartalékok 2021 végén ötéves csúcsot értek el, és továbbra is a szorosan vett 3 ezermilliárd dolláros határ felett maradtak.

Mivel a tengerentúli kiadások iránti kereslet valószínűleg magas lesz, és Kína kísértésbe eshet, hogy lefölözze határai zárva tartásának hasznát. A gazdaság gyorsan veszít a lendületéből, és a Federal Reserve kamatemelései nyomást gyakoroltak a jüanra, felidézve a 2015-ös és 2016-os kellemetlen emlékeket, amikor Peking ezermilliárd dollárnyi tartalékot égetett el a valuta védelmére.

Új okai is vannak annak, hogy az emberek miért akarják külföldre vinni a pénzüket. A kínai családi irodák megugrása Szingapúrban, ahol az ingatlanárak ugrásszerűen emelkednek, azt mutatja, hogy a szupergazdagok menekülnek otthonról, ahogy Hszi Csin-ping elnök "közös jóléti törekvései" egyre inkább felgyorsulnak. A Henley Global Citizens Report becslése szerint Kínából idén tízezer nagy vagyonú magánszemély hagyja el az országot, ami Oroszország után a második legtöbb a világon. A Covid-19 korlátozásait és az ezzel kapcsolatos tiltakozásokat követően a középosztályból is egyre többen látják rosszabbul saját kilátásaikat otthon.

A tőke-kimenekítés azonban kisebb ár lehet Kína számára, mint a bezárva maradás. A globális lassulás veszélyezteti az exportot: novemberben a megrendelések a vártnál nagyobb mértékben, 8,7 százalékkal csökkentek. A külföldi befektetések csökkenése miatt aggódó, pénzszűkében lévő helyi önkormányzatok már most is igyekeznek üzleti utakat szervezni Kínán kívülre a bizalom felélesztése érdekében. Minél tovább vár Kína a határ teljes megnyitásával, annál nagyobb árat fog fizetni.

