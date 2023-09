Kína több mint 40 éves gyors gazdasági növekedési során nagy mélységből indulva sorra előzte meg a világ legnagyobb gazdaságait. Németországot 2007-ben hagyta maga mögött, 2010-ben következett Japán, így Kína lett a világ második legnagyobb gazdasága. Értelemszerűen azt kezdte számolni a világ, hogy vajon az első helyen álló USA-t mikor előzi meg az ázsiai ország.

Gazdasági nagyság és egy főre jutó GDP

A GDP, azaz egy ország nemzeti össztermékének nagysága persze egy olyan fogalom, amit gyakran összetévesztenek az ország fejlettségével, figyelmen kívül hagyva annak lakosságszámát. Azonban például amikor Kína megelőzte Japánt, annak 130 millió lakosa volt, míg Kínának 1200 millió, vagyis 9-szer annyi, mint japánnak. Azonos GDP esetében ez azt jelentette, hogy az egy főre jutó GDP mindössze a japán adat kilenced része volt.

Az USA megelőzése, ha a közeljövőben történne, azt jelentené, hogy egymilliárd és 350 millió (1350 millió) lakosú ország előzne egy 340 milliós lakosút, vagyis a különbség éppen négyszeres. Nominálisan így Kínában az egy főre jutó GDP az amerikai negyede lenne: ezt jelentené a tényleges fejlettség szintjén, ha Kína lenne a legnagyobb gazdaság.

Előzés helyett érintés

Ezzel együtt óriási jelentősége lenne az előzésnek, amelyet a korábban jellemző növekedéssel először 2030-ra becsültek, majd ahogy lassult a kínai növekedés üteme, az amerikai pedig viszonylag stabil maradt, egyre későbbre csúszott a dátum. Most, hogy a kínai növekedés lelassult, és nem is látszik, hosszabb távon hogy tudna újra a magasba lendülni, először merül fel a kérdés, hogy az előzés, legalábbis belátható időn belül, elmarad.

A Bloomberg Economics elemzése szerint ugyan a 2040-es évekre megközelítheti a kínai GDP az amerikait, esetleg árnyalatnyival meg is haladhatja, de utána visszaesik, mivel az ország 2050 környékén már az amerikai növekedési ütemet sem fogja tudni tartósan hozni. Kína hamarabb áll át a gyors növekedés évtizedeit óhatatlanul követő alacsonyabb szintre. Ez a jelenség a második világháború után óriási ütemben növekvő Japán és Németország esetében is így volt, gazdasági növekedésük lelassult, csak ez sokkal magasabb egy főre jutó GDP mellett következett be, mint Kína esetében.

Későbbre várták

Kína esetében a Bloomberg korábbi előrejelzései is számoltak a lassulással, de azt későbbre várták. Eredetileg 2030-ra 4,3 százalékot, 2050-re pedig 1,6 százalékot vártak: ezekkel az adatokkal meg is lett volna az előzés. Most a várakozásokat 2030-ra 3,5 százalékra, 2050-re 1 százalékra módosították, és a feltételezett amerikai növekedést is figyelembe véve így már nem történik meg a helycsere, legfeljebb átmenetileg és hibahatáron belül.

A változásnak több oka van: a kínai gazdaság eddigi húzóereje a világ gyára szerep volt (ahogy korábban Japánnál), ez azonban mérséklődik egyrészt amiatt, hogy a termelést sok esetben közelebb viszik a piacokhoz az ellátási láncok járvány utáni akadozása miatt, másrészt azért, mert a Kínánál még szegényebb ázsiai országok, köztük a már népesebb India is beszállnak a versenybe, alacsonyabb béreikkel. Kínában ráadásul az ingatlanpiac túlburjánzása adta az utóbbi időben a növekedés egy részét, ez pedig a lufi leeresztésekor óhatatlanul megszűnik.

Demográfia

Jelentős még középtávon a demográfiai helyzet is: míg Kína korábban a túlzott népességnövekedéssel küzdött, és túl erős intézkedést vezettek be azzal, hogy gyakorlatilag egy gyermeket engedélyeztek egy családban, ezzel megteremtették egy erős elöregedés, majd népességfogyás előfeltételeit. Az USA is küzd valamilyen szinten az elöregedéssel, a születésszám ott is csökken, ugyanakkor ezt tervezett szintű, jelenleg nagyjából évi egymilliós bevándorlással kompenzálják. A Bloomberg az amerikai gazdaságban a következő években átlagosan 1,7 százalékos növekedést vár, amely még 2050-ben is 1,5 százalékos lesz.