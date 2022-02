Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz első alkalommal látogatott Kínába 2020 januárja óta, amikor az első Covid-19-es esetekről szóló kínai jelentések nyomán Hszi Csin-ping kínai elnökkel egyeztetett a járvány kezeléséről - számol be a találkozóról az MTI.

A WHO főigazgatója ezúttal a téli olimpiai játékok megnyitójára érkezett Pekingbe, ahol szombaton Li Kö-csiang kínai miniszterelnökkel folytatott megbeszélést. Tedrosz a Twitter-oldalán szombaton közzétett bejegyzésben közölte, hogy a megbeszélésen egyebek mellett a szó esett a védőoltások egyenlő elosztásához szükséges komoly erőfeszítésekről, valamint arról a célkitűzésről, hogy idén 70 százalékra növeljék a világ népességének átoltottságát. Egyeztettek továbbá a Covid-19 eredetének feltárását célzó, tudományos módszereken és bizonyítékokon alapuló vizsgálatokhoz szükséges, szorosabb együttműködésről.

