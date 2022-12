Mindössze hét szó kellett ahhoz, hogy Peking törölje az NBA-t. Amikor 2019 októberében a demokráciapárti tüntetők ellepték Hongkong utcáit, Daryl Morey, az NBA 30 csapatának egyikének, a Houston Rocketsnek az akkori ügyvezetője egy egyszerű üzenetet tett közzé Twitter-fiókján: "Harcoljatok a szabadságért, álljatok ki Hongkong mellett". A kínai csatornák gyorsan bejelentették, hogy nem fogják többé közvetíteni a csapat mérkőzéseit. A liga, amelynek Kínában több nézője van, mint az Egyesült Államokban, azonnal megpróbált elhatárolódni Morey tweetjétől, azt írta, hogy az általános igazgató nem az NBA nevében beszélt, és kiadott egy közleményt, amelyben hallgatólagosan megdorgálta őt. Ez a válasz a Kínán kívüli szurkolók körében visszatetszést keltett, és Pekingnek sem tett jót.

Amerikai szenátorok kétpárti csoportja bírálta a ligát, amiért nem állt ki Morey véleménynyilvánítási szabadsága mellett, miközben az NBA mind a 11 kínai szponzora és partnere felfüggesztette együttműködését. Néhány kivételtől eltekintve a kínai műsorszolgáltatók 2022 márciusáig leállították az NBA-meccsek sugárzását. A liga biztosa, Adam Silver úgy becsülte, hogy a szakítás több százmillió dollárjába került a szervezetének.

Első pillantásra a Kína és az NBA közötti vita apróságnak tűnhet: apró példa arra, hogy az amerikai-kínai kapcsolatokat ma már inkább a viták határozzák meg, mint a szoros gazdasági partnerség. Peking viselkedése az NBA-vel szemben azonban egy sokkal nagyobb és rendkívül aggasztó mintát jelképez, és a Biden-kormányzat Kína-stratégiája nem foglalkozik vele rendesen - írja Victor Cha a Foreign Affairs véleménycikkében.

Kínai embargó és bojkott

Az elmúlt tucatnyi év során Peking diszkriminatív szankciókkal sújtotta azokat a kereskedelmi partnereket, amelyek Tajvannal érintkeztek, vagy támogatták a hongkongi demokráciát. Embargót rendelt el és bojkottot hirdetett azon országok és vállalatok ellen, amelyek felszólalnak a hszincsiangi népirtás vagy a tibeti elnyomás ellen. A Kínai Kommunista Párt (KKP) szinte minden olyan szervezet ellen fellépett, amely bármilyen módon keresztbe tett Kínának, és ez a stratégia bevált, mivel a kínai gazdaság annyira szerves része a globális piacoknak.

Kína népirtást hajt végre a kínai ujgur kisebbség ellen Hszincsiangban, számos más emberi jogi visszaélést követ el, és fenyegetőzik a közeli országokkal - de a világ országai félnek reagálni. Ha ezt a bénultságot nem fékezik meg, az a háború utáni liberális világrendet is kiüresítheti. Ha komolyabb büntetéstől tartanak, kevés ország fog például Tajvan védelmére kelni, ha Kína megtámadja

- írja a szerző.

A Biden-kormányzat tisztában van azzal, hogy a kínai gazdasági rablás komoly problémát jelent. Erre úgy reagált, hogy rugalmas ellátási láncokat szorgalmaz a hasonlóan gondolkodó partnerek között az egyéni védőfelszerelésektől kezdve a memóriachipekig, lehetővé téve ezeknek az államoknak, hogy ne támaszkodjanak annyira a kínai gyártású árukra. A kormányzat exportellenőrzést vezetett be a fejlett számítástechnikai chipek és chipgyártó berendezések Kínába történő szállítására, és hamarosan kiterjesztheti ezeket az ellenőrzéseket a kvantuminformatika, a biotechnológia, a mesterséges intelligencia és a fejlett algoritmusok területére is.

Ezek az erőfeszítések azonban legfeljebb részleges megoldást jelentenek. Az országok talán képesek lesznek leszoktatni magukat az ellátási lánc egyes kínai árucikkeiről, de Biden észszerűen nem várhatja el a legtöbb országtól, hogy leváljanak a világ egyik legnagyobb gazdaságáról. Az Egyesült Államok által a csúcstechnológiák Kínába történő átadásának exportellenőrzése nem fog működni, hacsak más, ilyen technológiával rendelkező országok - köztük Dánia, Japán, Hollandia, Dél-Korea és az Egyesült Királyság - nem csatlakoznak, de ők egyelőre nem vesznek részt Washington ellátási lánc- és technológiai koalícióiban, mert félnek a kínai gazdasági megtorlástól.

A kollektív ellenálló képesség stratégiája

Ahhoz, hogy sikeresen versenyezhessen Kínával, az Egyesült Államoknak többet kell tennie annál, hogy elszigetelje az államokat a kínai kényszerítéstől. Meg kell akadályoznia, hogy a kényszerítés egyáltalán megtörténjen. Ehhez az Egyesült Államoknak össze kell fognia partnereivel, és ki kell kidolgoznia a kollektív ellenálló képesség stratégiáját.

Kína azt feltételezi, hogy méretéből és a világgazdaságban betöltött központi szerepéből adódóan képes más országoknak parancsolgatni, azonban még mindig hatalmas mennyiségű árut importál:

több száz termék esetében az ország gazdasága több mint 70 százalékban függ a Peking által kényszerített államokból származó importtól. Ezek az áruk együttesen több mint 31,2 milliárd dollárt jelentenek a kínai gazdaságnak. Közel 9,1 milliárd dollár értékű termék esetében Kína több mint 90 százalékban függ az általa célba vett államok beszállítóitól.

Washingtonnak ezeket az országokat olyan klubba kellene tömörítenie, amely azzal fenyegetőzik, hogy elzárja Kínától a létfontosságú árukhoz való hozzáférést, amikor Peking bármelyik tag ellen fellép. Egy ilyen szervezeten keresztül az államok végre képesek lennének elrettenteni Kína ragadozó magatartását - világít rá Victor Cha.

Ha a Biden-kormányzat sikeresen akar versenyezni Pekinggel, akkor a kereskedelem kínai fegyverré tételével is foglalkozni kell. A kollektív elrettentés lehet a legjobb módja annak, hogy a globális gazdaság szabad és nyitott maradjon.

Peking oda csap, ahol a legjobban fáj

Kína ragadozó akciói gondosan úgy vannak megtervezve, hogy ott sújtsák az országokat, ahol a legjobban fáj. Gondoljunk csak arra, mit tett Peking Norvégiával 2010-ben. Miután egy norvég bizottság egy kínai disszidensnek ítélte oda a Nobel-békedíjat, Peking erősen korlátozta a norvég lazac importját. A következő év során a termék a kínai lazacpiacon 94-ről 37 százalékra esett vissza, ami egy év alatt 60 millió dollártól fosztotta meg a norvég gazdaságot.

Miután Dél-Korea 2016-ban beleegyezett egy amerikai rakétarendszer telepítésébe, Peking arra kényszerítette a hatalmas szöuli székhelyű Lotte Group tulajdonában lévő kínai üzleteket, hogy zárjanak be, ami több mint 750 millió dolláros gazdasági kárt okozott. Kína erősen korlátozta a Dél-Koreába irányuló csoportos utazások értékesítését is, ami becslések szerint 15,6 milliárd dollárjába került az országnak.

Peking gyakran veszi célba az egyes vállalkozásokat is, ha azok vagy azok alkalmazottai eltérnek Kína hivatalos álláspontjától. 2018-ban Peking egy hétre offline állapotba helyezte a Marriott Hotels weboldalát, miután a vállalat egy olyan e-mailt küldött jutalmazott tagjainak, amelyben Hongkongot, Makaót, Tajvant és Tibetet külön országként tüntette fel. Ugyanebben az évben Peking több mint 40 légitársaságot arra kényszerített, hogy távolítsák el honlapjukról a Tajvanra mint különálló országra való utalást. 2021-ben pedig a kínai állami média bojkottra buzdított a H&M svéd divatáru-kiskereskedő ellen, miután az aggodalmát fejezte ki a Hszincsiangban folyó kényszermunka miatt. A H&M eladásai Kínában 23 százalékkal csökkentek.

Dalai Láma vagy növekvő kínai export? Ez itt a kérdés

Kína az egyetlen ország, amely gazdasági kényszerítést alkalmaz. Ez bizonyos értelemben a nemzetközi rendszer velejárója. A politológusok, Henry Farrell és Abraham Newman 2020 januárjában írták, hogy a globalizáció számos ország számára lehetővé tette, hogy a pénzügyi hatalmat politikai célok érdekében kihasználja, és ezt a jelenséget korábbi munkáikban "fegyveres kölcsönös függőségnek" nevezték.

De amit Kína tesz, az más, mind léptékében, mind jellegében. Az Egyesült Államok ugyan gyakran bocsát ki szankciókat, de ezek világos folyamatokat követnek: Washington nem teszi fegyverré a gazdasági egymásrautaltságot ilyen sokféle eszközzel

- mutat rá a Foreign Affairs szerzője.

Egy nemrégiben készült tanulmány 2010 óta 123 kényszerítési esetet azonosított, amelyeket vállalatok elleni bojkottok, kereskedelmi korlátozások, a külföldi országokba irányuló turizmus korlátozása és más mechanizmusok révén hajtottak végre. És eltekintve attól, amikor a Trump-kormányzat bizarr vámsorozatot vetett ki az amerikai szövetségesek ellen, egyetlen más kormány sem vetett ki ilyen lazán szankciókat vagy embargókat, és nem büntetett államokat enyhe bosszúságokért, nem pedig széles körben elfogadhatatlan nemzetközi akciókért, mint például Oroszország ukrajnai inváziója.

Azon országok Kínába irányuló exportja csökkent, amelyek vezetői találkoztak a Dalai Lámával. Peking nem kér bocsánatot e szankciók alkalmazása miatt, és nem ismeri el, hogy azok megsértik a globális kereskedelmi normákat. Nem aggódik a magatartása miatt kialakuló belföldi elégedetlenség miatt sem, mivel a kínai politikai rendszer illiberális jellege elszigeteli a kormányt a visszahatástól. Mivel kereskedelmi partnerei mind jobban függenek Kínától, mint fordítva, Peking általában előnyben van. Ahogyan az új-zélandi kínai nagykövet 2022-ben figyelmeztetett:

Egy olyan gazdasági kapcsolatot, amelyben Kína az ország exportjának közel egyharmadát lefedi, nem szabad természetesnek venni.

Peking hosszú távú célja, hogy a kormányokat és a vállalatokat arra kényszerítse, hogy minden jövőbeli intézkedésükben tiszteletben tartsák a kínai érdekeket, és úgy tűnik, ez működik. Az olyan jelentős demokráciák, mint Dél-Korea, csendben maradtak, amikor Kína elfogadta a nemzetbiztonsági törvényt Hongkongban, amivel 2020-ban felszámolta a demokráciát.

Brazília 2021-ben nem zárta ki a kínai Huawei távközlési óriáscéget az 5G-árverésből, mert félt, hogy több milliárd dolláros üzletet veszít. 2019-ben, miután a Gap ruházati vállalat olyan pólódizájnt adott ki Kína térképével, amelyen nem szerepelt Tajvan és Tibet, nyilvánosan bocsánatot kért, és kivonta a pólót az eladásból, még mielőtt Peking bármit is mondott volna.

A 2010-es lazackorlátozások után a norvég vezetők megtagadták, hogy találkozzanak a Dalai Lámával, amikor az 2014-ben látogatást tett náluk. A hollywoodi cégek pedig nem készítenek olyan filmeket, amelyek negatív fényben tüntetik fel Kínát, mert félnek a jegyeladások csökkenésétől.

Peking nyilvánvaló sikere nem jelenti azt, hogy az országok tétlenül nézték, ahogy Kína fegyverként használja a gazdasági egymásrautaltságot. Az, hogy a világ nagymértékben függ a kínai gyártástól - amit a COVID-19 világjárvány korai szakaszában a maszkok és más egyéni védőfelszerelések hiánya is jól szemléltet -, szinte minden országot arra késztetett, hogy jobban odafigyeljen saját gazdasági biztonságára.

A gazdasági biztonság megteremtése

Japán például 2021 októberében új kabineti tárcát hozott létre a gazdasági biztonságért, és törvényt fogadott el a kritikus ellátási láncok és technológiák védelmére. Dél-Korea 2022 tavaszán, mind a pekingi kényszer és a világjárvány nyomán, egy olyan korai előrejelző rendszert hozott létre, amelynek célja a közel 4000 kulcsfontosságú ipari anyagot fenyegető veszélyek észlelése. A dél-koreai kormány egy új gazdaságbiztonsági pozíciót is létrehozott az elnöki hivatalban.

Az államok a kereskedelem átirányításában is fejlődtek, ami azt jelenti, hogy amikor Kína vámokat vagy importembargót vet ki egy célállam árui ellen, a célállam alternatív piacokat talál. Ez a stratégia némi sikerrel járt. 2020 folyamán Kína vámokat hagyott jóvá az ausztrál árpára, szénre és borra válaszul arra, hogy Canberra független vizsgálatot követelt a COVID-19 eredetére vonatkozóan, ami arra késztette Ausztráliát, hogy ezeket az árukat a világ többi részébe irányítsa át.

Amikor Kína 2010-ben egy területi vita miatt korlátozta a ritkaföldfém-ásványok Japánba irányuló exportját, Japán diverzifikálta a kritikus ásványi anyagok forrásait, és többet fektetett be a hazai tengerfenék-kutatásba. Ennek eredményeként egy évtized alatt 90 százalékról 58 százalékra csökkentette a Kínától való függőségét a kritikus ásványi anyagok tekintetében.

A Biden-kormányzat és az Indiai- Csendes-óceáni Gazdasági Keretrendszerében részt vevő országok a kritikus ellátási láncok feltérképezésén és a fontos áruk beszerzési forrásainak diverzifikálásán dolgoznak. Júniusban az Egyesült Államok bejelentette az Ásványi anyagok biztonsági partnerségét, amely egy szövetség Ausztráliával, Kanadával, Finnországgal, Franciaországgal, Japánnal, Norvégiával, Dél-Koreával, Svédországgal, az Egyesült Királysággal és az Európai Unióval a réz-, lítium-, kobalt-, nikkel- és ritkaföldfém-ásványok ellátásának biztosítása érdekében. Japán, Dél-Korea, Tajvan és az Egyesült Államok egy Chip 4 elnevezésű szövetség létrehozását fontolgatja, amely a félvezetők ellátási láncát konszolidálná.

Ezek az intézkedések hasznosak és szükségesek, de nem jelentenek átfogó megoldást, mert semmit sem tesznek a gazdasági kényszerítés megállítása érdekében: az egyik termék ellátásának biztosítása nem akadályozza meg Pekinget abban, hogy egy másik terméktől elvágja az országokat. Valójában az országok lelkesedését korlátozza a Kína megtorlásától való félelem. Dél-Korea például részben azért vonakodott csatlakozni a Chip 4 szövetséghez, mert attól tart, hogy Peking ismét betiltja számos fogyasztási cikkét, és megakadályozza a kínai turisták beáramlását. Az ellátási láncok rugalmassága, a kereskedelem eltérítése és az áttelepítés csak akkor működhet, ha egy olyan stratégiával egészül ki, amely Kína ragadozó gazdasági magatartásának megszüntetésére irányul.

A forgatókönyv átírása: fogást kell keresni Kínán

Kína önhittsége, hogy gazdasági kényszerítést gyakorol kereskedelmi partnereivel szemben, részben abból fakad, hogy a célpontok nem mernek majd konkrét lépésekkel válaszolni a szankciókra. Peking joggal bízik abban, hogy egyetlen országnak nehéz szembeszállnia egy gazdasági óriással.

Kína a globális kereskedelem 31,4 százalékát adja Ausztráliának, 22,9 százalékát Japánnak, 23,9 százalékát Dél-Koreának és 14,8 százalékát az Egyesült Államoknak - miközben ezek az országok Kína kereskedelmének 3,6, 6,1, 6,0 és 12,5 százalékát adják.

Ezek az államok azonban vissza tudnak vágni, ha együttműködnek, vagy más szóval, ha kollektív ellenálló képességet gyakorolnak. Ez a stratégia megfordítaná a forgatókönyvet. Ausztrália, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Államok külön-külön hátrányban lehetnek, de együttesen Kína importjának közel 30 százalékát adják, ami meghaladja Kína exportjának nagy részét.

Ha hozzáadjuk Kanadát, a Cseh Köztársaságot, Franciaországot, Németországot, Litvániát, Mongóliát, Új-Zélandot, Norvégiát, Palau-t, a Fülöp-szigeteket, Svédországot és az Egyesült Királyságot, akkor a kínai import együttes részesedése 39 százalék. Ezek az államok mind olyan kritikus árukat állítanak elő, amelyektől Peking különösen függ.

Kína az acélgyártáshoz nélkülözhetetlen vasérc közel 60 százalékát Ausztráliából szerzi be. A buldózerek és a Kentucky bluegrass vetőmag több mint 80 százalékát, amelyek fontosak a mezők bevetéséhez, az Egyesült Államokból importálja. Kína számos más termék - kartonpapír, golyóstoll, tenyésztett gyöngyök - több mint 90 százalékát Japánból szerzi be. A kínai whisky 80 százaléka is az Egyesült Királyságból származik.

Amerikai-ausztrál-japán-dél-koreai megállapodás szükséges

Ahhoz, hogy olyan blokkot hozzanak létre, amely megállíthatja a kínai kényszerítést, Ausztráliának, Japánnak, Dél-Koreának és az Egyesült Államoknak először egymás között kell megállapodnia. Az első három kormány az Egyesült Államok legfontosabb szövetségesei a Csendes-óceánon, és mind a négy nemzet kiemelkedő piaci demokrácia, valamint a régió liberális politikai és gazdasági rendjének központi szereplői. Az erők egyesítése iránti elkötelezettség nem lenne kockázatmentes, de mindannyian a kínai gazdasági rablás elsődleges célpontjai voltak, és erőteljesen ösztönzik őket az együttműködésre - állapítja meg Victor Cha.

Ennek a négy államnak ezután fel kell mérnie, hogy mely más országok hajlandóak és képesek csatlakozni, és a stratégia előmozdítása érdekében a meglévő partnerségeken, például az Indo-csendes-óceáni Gazdasági Kereten keresztül kell dolgoznia. A legjobb jelöltek a tagságra a kínai gazdasági kényszerítés által leginkább érintett 12 másik állam lennének. A négy alapító ország megkereshetné az Európai Uniót is, amely jelenleg enyhébb intézkedéseket fontolgat a pekingi kényszerítéssel szemben.

A számokban rejlő erő

A visszavágás képessége azonban csak a csata egyik fele, a másik fele a politikai akarat. Ahhoz, hogy a kollektív ellenállás hiteles legyen, az országoknak hajlandónak kell lenniük arra, hogy a heves kínai ellenállással szemben is aláírják azt. Peking valószínűleg a kedvezményes digitális infrastruktúra felajánlása és számos exportkorlátozás kombinációjával fogja visszatartani az országokat a csatlakozástól, és ha mégis csatlakoznak, akkor megpróbálja őket lehámozni.

A paktum nagyobb országai azonban számos lépést tehetnek annak érdekében, hogy segítsenek a kisebb vagy szegényebb államoknak elviselni a kellemetlenségeket. Létrehozhatnak egy kollektív kártérítési alapot a veszteségekért, és alternatív export- vagy importpiacokat kínálhatnak a kínai szankciókra válaszul a kereskedelem elterelésére. A nagyobb államok egyértelmű biztosítékokat nyújthatnak a kisebb hatalmaknak arra vonatkozóan is, hogy nem maradnak hoppon, ha Peking szankciókkal sújtja őket.

Ez azt jelenti, hogy a nagyobb országoknak, különösen az eredeti négy országnak, világos intézkedéseket kell meghatároznia, amelyeket a Kínába irányuló fontos export korlátozása érdekében tennének, ha Peking bármelyik paktumtagot megfélemlítené, még akkor is, ha ezek a lépések gazdaságilag költségesek lennének számukra.

A kihívások ellenére az államok valószínűleg felismernék, hogy a paktumhoz való csatlakozás és a kitartás megéri a rövid távú költségeket. Fel kellene ismerniük és el kellene magyarázniuk polgáraiknak, hogy a kínai gazdasági kényszerítés megszüntetése végső soron hosszú távú érdekükben áll. Az új beszállítók felkutatásának költségei arra késztethetnék Pekinget, hogy kétszer is meggondolja, mielőtt kényszerítő intézkedéseket hozna. Végül Kínának fel kellene hagynia az ilyen magatartással, ami egyenlő versenyfeltételeket eredményezne a kollektíva valamennyi résztvevője számára.

Az illiberális Peking érzékenysége

A tekintélyelvű rendszere ellenére Kína meglehetősen érzékenynek bizonyult az ellátási lánc akadályaira, amit az is bizonyít, hogy ritkán alkalmaz szankciókat a nagy függőséget jelentő áruk behozatalára. Peking örömmel zárta el Dél-Koreát a kínai turistáktól, de a Samsungot nem szankcionálta; szüksége van a cég memóriachipjeire. A Tajvan Semiconductor Manufacturing Company-hoz, a számítógépes chipek másik kritikus beszállítójához sem nyúlt, még akkor sem, amikor a Tajpejjel fennálló feszültségek nagyon felerősödtek. Az Ausztrália elleni szankciók során Peking soha nem fenyegette meg az ausztrál vasércet, pedig ez az ország egyik legjövedelmezőbb exportcikke.

Ha Peking nem volt hajlandó alternatív forrásokat keresni az ausztrál vasérc számára 60 százalékos függőségi szint mellett, akkor minden bizonnyal érzékeny lesz arra a sok árura, amelyek esetében több mint 70 százalékban függ a külső országoktól - nem is beszélve azokról, ahol a függőség meghaladja a 90 százalékot. Aztán ott van az a 40, az Egyesült Államokban és Japánban gyártott termék, amelytől Kína 99 vagy 100 százalékban függ. Peking nem akarja elveszíteni a hozzáférést ezek egyikéhez sem, különösen akkor, amikor már így is gazdasági lassulással küzd.

A kollektív ellenálló képesség egy legitim versenystratégia

A kollektív ellenálló képesség gondolata zavarhatja a szabadkereskedelem és a globalizáció híveit. A kollektív ellenálló képesség nem kereskedelmi háborús stratégia, hanem egyenrangú versenystratégia. Ez védekező jellegű, és elsősorban a kereskedelem fegyverré tételével való fenyegetésen nyugszik, nem pedig a szankciók tényleges alkalmazásán. Ha Kína nem használja gazdasági erejét a kényszerítésre, akkor nincs szükség a fenyegetés beváltására.

A stratégia emellett egyértelműen és szűken célzott. A cél nem Kína gazdaságának aláásása, hanem az, hogy elrettentsenek a WTO szabályainak nem megfelelő, a kereskedelemtől független kínai politikai célok elérését célzó gazdasági kényszerítő intézkedésektől. A Chicagói Globális Ügyek Tanácsa, egy nonprofit agytröszt által közzétett elemzés szerint, amely a kínai kényszerítés elleni küzdelemre javasolt európai uniós eszközről szól, a kollektív ellenállás még a WTO-szabályoknak is megfelelhetne. A kínai gazdaság ellenséges cselekedetei kívül esnek a szervezet törvényeinek hatáskörén, és a WTO-szabálykönyvben semmi sem tiltja az államok számára az önvédelmet.

"A hidegháború idején Washington a liberális rend védelme érdekében rendszeresen eltűrte az illiberális gyakorlatokat, például támogatta a dél-koreai és tajvani antikommunista katonai rezsimeket, amelyek bástyaként szolgáltak a brutálisabb közeli hatalmakkal szemben. Ma a Nyugatnak kompromisszumot kell kötnie szabadkereskedelmi elvei tekintetében, ha meg akarja akadályozni, hogy Peking roncsolja a globalizációt. Lehet, hogy agresszívnek kell lennie, a sikeres védelemhez ugyanis jó támadásokra is szükség lehet" - írja a szerző.