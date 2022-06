Szép csendben gazdasági válság robbant be Kínában, mert nincs infláció

Kínában az inflációs nyomás továbbra is enyhe maradt, mivel a járványügyi zárlatok erősen visszavágták a belföldi fogyasztást, ami a közgazdászok előrejelzése szerint a politikai döntéshozókat arra késztetheti, hogy ösztönzőket fizessenek a kínai lakosságnak, hogy megtámogassák a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást is fellendítsék. A fő problémát az jelenti, hogy nem tudnak vásárolni a kínaiak, az infláció pedig egyáltalán nem indult be.