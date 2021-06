Szingapúr értékelte az olyan országok tapasztalatait, mint például Indonézia, ahol a lakosság "nagyobb hányadát" oltották be a CoronaVac segítségével, mielőtt dönt arról, hogy bevonja vagy sem a Sinovac készítményét is. A közelmúltbeli jelentésekre utalva, amelyek szerint Indonéziában több mint 350 orvos és egészségügyi dolgozó fertőződött meg a koronavírussal annak ellenére, hogy CoronaVac-kal oltották be őket, Mak docens megjegyezte:

"Ez nem a Pfizerrel kapcsolatos probléma. Ez valójában a Sinovac vakcinával kapcsolatos probléma, és más országokban most kezdenek el gondolkodni az emlékeztető oltásokon, akár hat hónappal az eredeti oltás után, néhány ilyen vakcina esetében is. Tehát ez azt a benyomást kelti, hogy a különböző vakcinák hatékonysága meglehetősen jelentősen eltér" - mondta Mak professzor a Yahoo! news szerint, hangsúlyozva, hogy Szingapúr "nagy bizalommal" van a Pfizer-BioNTech- és a Moderna-vakcinák iránt, amelyekből eddig több mint 4,7 millió adagot adtak be az országban. A kínai készítmény problémáit egyre inkább vizsgálják, hogy a delta variáns (ismertebb nevén indiai mutáns) ellen mennyire hatásos, mert a jelek szerint nem állja útját.

Szerdán a szingapúri Egészségügyi Minisztérium (MOH) 24 egészségügyi intézménynek adott engedélyt arra, hogy a Sinovac-vakcinát az azt igénylők rendelkezésére bocsássa. Az érintett intézményeket a magánkórházakról és orvosi klinikákról szóló törvény (PHMCA) alapján választották ki, hogy a különleges hozzáférési útvonal (SAR) keretében engedélyezett szolgáltatók legyenek. Számos engedélyezett intézménynél hosszú sorok alakultak ki az épületek előtt, és a helyi média beszámolói szerint egyesek szerint az elmúlt napokban megállás nélkül csörögtek a telefonvonalak.

A Sinovac továbbra is bejegyzetlen, és az Egészségügyi Tudományos Hatóság (HSA) által nem engedélyezett, és csak a SAR keretében adható be az országban. Mak professzor megjegyezte, hogy a Sinovac még mindig nem bocsátotta a HSA rendelkezésére a vakcinával kapcsolatos "függőben lévő adatokat", amelyek szükségesek ahhoz, hogy "teljes bizonyosságot" nyújtson a vakcina minőségéről és biztonsági profiljáról.

"Várjuk, hogy ha az adatok a rendelkezésünkre állnak, akkor megkezdhessük ezt az értékelési folyamatot, de sajnos erre még nincs lehetőségünk" - jegyezte meg.