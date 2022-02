Miközben Magyarországon az állami raktárakban elfekvő, lejárt szavatosságú koronavírus-teszteket semmisítettek meg, az Egyesült Királyságban, amely 2021 elején gyors oltási kampányával a fél világot irigykedésre késztette, 4,7 millió koronavírus-vakcina ment pocsékba 2021 októberében., főként azzal az indokkal, hogy lejárt a szavatosságuk – adta hírül a BBC, a Nemzeti Auditáló Hivatalra hivatkozva.

Ebből a mennyiségből az AstraZeneca vakcinája 1,9 millió dózissal részesedett, mivel vizsgálati eredmények szerint a 40 évesnél idősebbek körében előfordulhatott, hogy a beadása után vérrög alakult ki az oltott személy szervezetében. Szakértők összességében úgy vélik,hogy a készlet 20, azaz húsz százaléka ment pocsékba, részben a szavatossági probléma, részben a raktározás hiányosságai miatt. (Az oltásokat mélyhűtésben kell tárolni a beadásig.)

Az AstraZeneca készlet egy részét megmentették azzal, hogy 4,5 millió dózist átirányítottak olyan országokba, amelyekben ezt a készítményt is szívesen fogadták. A jelentést készítő hivatal ezzel együtt úgy véli, hogy a gyors oltási kampánynak köszönhetően rengeteg életet mentettek meg a szigetországban. Az elmúlt év októberéig 87 millió dózist adtak be a briteknek, ami hatszorosa annak, amit az influenzaoltásokból be szoktak adni.