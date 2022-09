A halálhír hivatalos bejelentése nyomán hallatán vérszemet kaptak a virtuális kereskedők és rövid időn belül a királynő után tematizált kriptovalutákkal szórták meg a tőzsdét, ezalatt pedig az OpenSea néven futó NFT (Non Fungible Token) felületén is számtalan II. Erzsébetet ábrázoló "egyedi" alkotás jelent meg.

Ezek között akadtak egyszerű profilból ábrázoló alkotások, pixel artok, de az online kultúrában elterjedt sugárzó szemekkel ellátott interpretációk is. Ennél talán meglepőbb azonban, hogy a Fortune cikke szerint több mint 40 új kripto token indúlt útjának a BNB Smart Chain és az Ethereum decentralizált tőzsdéin.

Alkalmi valuták

Ezek közt olyan nevek bukkantak föl mint a "London Bridge is Down", "QueenDoge" és a "Save the Queen" mégis a két legkiemelkedőbb a Queen Elizabeth Inu, és az egyszerűen csak Elizabeth nevet kapó kriptovaluta lett.

Előbbi 24 óra alatt 391 ezer dollárnyi forgalmat csinálta 28,5 százalékos emelkedéssel, utóbbi pedig fele ennyi idő alatt ugyancsak 8,44 százalékot ugrott, de 2,7 millió dolláros pénzmozgást csinált úgy, hogy jelenleg egy token értéke kicsivel kevesebb mint 0.06 dollár (24 forint).

A két virtuális pénznem mögött a Cointelegraph cikke szerint azonban mindössze 17 000, illetve 204 000 dollárnyi valódi fizetőképesség áll, így minden bizonnyal egy klasszikus "pump and dump" csalás eszközeként használt, fizetésre csak elvben képes valutaként végzik. Szakszóval az ilyeneket tipikusan a shitcoin gyűjtőnév alá sorolják.

Virtuális "ajándékbolt"

NFT téren valamivel más a helyzet, még ha könnyű is sokszorosítani a drága pénzen megvett virtuális műveket, a hozzátartozó egyedi kód tulajdonlásának tudata valóban képviselhet egyeseknek eszmei értéket, így szubjektív lehet a szektorban mozgó vevők és eladók megítélése.

Ettől függetlenül talán meglepő lehet az a volumen, ami II. Erzsébet halála után már néhány órával fölkerült a netre. A "RIP Queen Elizabeth" nevű projekt 520 darab NFT-vel indult útnak, de erre mégjobban rávert a 8000 digitális "műalkotást" árúba bocsájtó "RIP The Queen Official" címet viselő készlet.

Long live the queen ♥️



This collection is a tribute to the queen.



Like + Retweet + Tag 3 friends for a Airdrop pic.twitter.com/xZu5CfcsmT — LongLiveTheQueenNFT (@RIPQueenNFT) September 8, 2022

Utóbbiaknál némileg említésreméltóbb a QueenE projekt, ami július óta egy algoritmussal készítette a királynőt ábrázoló pixeles NFT-ket. Az eredeti terv szerint egészen II. Erzsébet haláláig folyt volna a projekt, és ennek megfelelően a kollekció utolsó darabja 2,73 ethereumért, tehát több mint 680 ezer forintért került értékesítésre.

Nem tartott azonban sokáig a szünet, miután szombat délelőtt már be is jelentették a QueenE projekt második generációját, melynek az első képe egy koponyát rajzolt az algoritmus, a királynő kisfelbontású arcképének helyére. Az erre folyó aukció a cikk írásakor még csak 0,05 ethereumon tartott, de van még ideje a licitálni vágyóknak.