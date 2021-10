Ha Ausztria a víruslaborunk, akkor erre is készülni kell a boltokban

Fizikailag és mentálisan is elfáradtak a bolti dolgozók Ausztriában, miután sokan a lezárások vagy éppen a munkaerőhiány miatt nem tudták kivenni szabadságukat. Most bérrendezésre is sor kerülhet, a szakszervezetek új konstrukcióval álltak elő.