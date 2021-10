Egyes becslések szerint csak Hollandiában a termelők több száz hektárt hagyhatnak művelés nélkül a fosszilis energiahordozó drágulása miatt - írja a Magyar Nemzet. Ennek oka, hogy az üvegházakat jellemzően földgázzal fűtik, ami így a termelési költség jelentős hányadát adja. Ledó Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) zöldségalosztályának vezetője szerint a helyzet európai uniós szintű megoldása nem tűr halasztást.

A paradicsompalánták nevelését már most meg kell kezdeni, a paprikafélék esetében pedig még egy hónap áll rendelkezésre. – Novemberben erre a kérdésre pontot kell tenni, nem véletlen, hogy az Európai Unió is keresi a megoldásokat – mondta a szakember. Bár hazánkban elhanyagolható azon kertészetek aránya, ahol földgázt használnak a növénynevelés során – itthon jellemzően termálvízzel fűtik az üvegházakat –, az energiahordozó áremelkedése így is éreztetheti hatását a piacon.

Míg az északi országokban válságba taszítja a gázáremelkedés az ágazatot, a déli országoknak egyértelműen kedvez a folyamat. Spanyolországban és Marokkóban az éghajlati viszonyoknak köszönhetően egész évben fűtetlen fóliasátrakban folyik a termelés. Arra a kérdésre, hogy a magyar gazdák profitálhatnak-e a kialakult helyzetből, a szakember nem tudott egyértelmű választ adni.

A termálvíznek köszönhetően ugyan valóban van némi előnyünk, az energiahordozók áremelkedése közvetett módon így is számos területen növeli a termelési költségeket, akár a villamos energiára, akár a műtrágyára vagy a fuvarozásra gondolunk. Ehhez jön hozzá januártól a megemelt minimálbér, ami tovább nehezíti a helyzetet. Ezért félő, hogy nem tudunk élni a lehetőséggel