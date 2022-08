Az idei nyár Magyarországon is megmutatta, milyen az, amikor a szélsőséges időjárási jelenségek összekapcsolódnak: egyszerre tört az országra hőhullám, súlyos aszály és szárazság. A víz hozzáférhetősége több településen is akadozott, nagy területen az idei lesz a legsúlyosabb aszály az elmúlt 50 évet tekintve. A vízkorlátozás mellett a mezőgazdasági termények pusztulása is a súlyos következmények közé tartozik – írja a Másfélfok.

Ha külön foglalkozunk a hőséggel és a szárazsággal, akkor alulbecsülhetjük a veszélyeit, mert figyelmen kívül hagyjuk az összefüggő események által kialakult következményeket. Az összetett események nagyobb gazdasági veszteségeket és magasabb halálozási arányt eredményezhetnek. Ez nem csak hőség és aszály esetén lehet problémás, például a heves esőzés és hóolvadás ún. „rain-on-snow”-jelenséget hoz létre, amely földcsuszamlásokhoz vezethet. Az erős szél pedig megrongálhatja a háztetőket, emellett a heves esőzés nagyobb károkat okozhat. A mentők is nehezebben juthatnak el az érintett területre kidőlt fákon keresztül.

Európa, Ázsia és az Egyesült Államok középső területein a hőhullám és a kevés csapadék előfordulása jelentősebb, illetve az erős szél és az aszály is fontos tényezővé válik; az ilyen események leginkább tavasszal, vagy nyáron fordulhatnak elő. A mediterrán térség különösen érzékeny a hőség és szárazság együttes előfordulására, amelyet ráadásul egyre gyakrabban fognak tapasztalni a környéken élők. Az összetett események erdőpusztulást és csökkenő terméshozamot okozhatnak, növelhetik az energiaigényt, visszafoghatják a nyári turizmust, nem beszélve az egészségügyi hatásokról.

A terheket azonban nem csak a mediterrán térség fogja viselni, hanem az egész világ. Például, a szélsőségesen forró és száraz 2010-es oroszországi nyáron a Kreml gabonaexport-tilalmat rendelt el az aszály, az erdőtüzek és a légszennyezés miatt. Ez pedig megemelte a globális gabonaárakat.

A Másfélfok becslése szerint