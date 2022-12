"Egyelőre csak a mögöttes katasztrófa csúcsát látjuk Németországban" - mondja egy tüntető, miután lefűrészelte az óriásfenyőt. Klímaaktivisták szerda reggel lefűrészelték egy óriási karácsonyfa tetejét a berlini Brandenburgi kapunál.

"Egyelőre csak a mögöttes katasztrófa csúcsát látjuk Németországban" - mondta Lilli Gomez, az Utolsó generáció aktivistája, aki a tiltakozást vezette.

- tette hozzá. Gomez.

Annak ellenére, hogy a forgalmas helyen állandó rendőri jelenlét volt, a beszámolók szerint a rendőrök csak akkor léptek közbe, amikor a fát már megcsonkították, az aktivisták pedig egy transzparenst bontottak ki, amelyen az állt, hogy: "Ez csak a karácsonyfa csúcsa."

A rendőrség szóvivője a BILD-nek elmondta, hogy "csak percek kérdése volt", mielőtt intézkedtek volna. Három embert rövid időre őrizetbe vettek, majd szabadon engedtek - mondta a rendőrségi szóvivő.

???? Two climate activists drove a lifting platform in front of Berlin's Brandenburg Gate today, climbed a 15-meter-tall Christmas tree and sawed off its top.



The message?



“We are only seeing the tip of the underlying disaster," one of the activists said.https://t.co/FSvS1EIiCH