Traktoros blokád alá vették több áruház elosztóközpontját Hollandiában a nitrogén-oxid- és az ammóniakibocsátás visszaszorítását célzó kormánytervek ellen tiltakozó farmerek, a hadsereg is készen áll a bevetésre, ha a nemzetbiztonságot veszély fenyegeti. A Dutchnews hírportálon megjelent beszámoló szerint a gazdák elzárták az A50-es autópálya vegheli bejáratát, és az ott lévő Jumbo szupermarket elosztóközpontja elé betonblokádokat emeltek.

A Lidl heerenveni és az Aldi drachteni telephelyén traktorokkal zárták le az utakat. Máshol is hasonló helyzet alakult ki: Drachtenben (Aldi), Raalteban (Jumbo), Deventerben (Aldi), Haaksbergenben (Plus), Woerdenben (Jumbo), Bredában (Jumbo) és Nijkerkben (Boni) is így tiltakoztak a gazdák. A megmozdulásaik már bő egy hete kezdődtek, és az az indoka, hogy a gazdák attól félnek, hogy a kormány tervei veszélyeztetik a mezőgazdasági dolgozók egzisztenciáját.

A holland kabinet átlagosan 40 százalékkal szeretné csökkenteni a mezőgazdaság nitrogén-oxid- és ammóniakibocsátását, a természetvédelmi területek közelében pedig mintegy százszázalékos kibocsátáscsökkentést ír elő.

Maradjanak otthon!

A rendőrség vasárnap azt tanácsolta az embereknek, hogy - amennyiben megtehetik - a következő napokban inkább otthonról dolgozzanak, miután a gazdák azzal fenyegetőztek, hogy az egész országot megbénítják. Hétfőtől a Schiphol repülőtér környékén is tüntetések várhatóak, az utazóknak célszerű tömegközlekedési eszközöket használniuk.

A NOS azt írta, hogy reggel az utak csendesek voltak, mert az emberek megfogadták a tanácsot, és kerülték a felesleges utazást és használjanak tömegközlekedést.

A megmozdulásokhoz csatlakoztak a halászok is, akik hajókkal zárják el a lauwersoogi kikötőt, tiltakozásul a magasabb üzemanyagárak miatt. Pénteken a kormány 444 millió eurós támogatási csomagot jelentett be, hogy segítse az ágazatot abban, hogy "kisebbé, sokszínűbbé és fenntarthatóbbá" váljon.