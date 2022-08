Hiába teljesítenék az uniós tagállamok kitűzott klímacéljaikat, a rekordokat döntő 2022-es európai hőhullám egy átlagos nyárnak felelhet meg a következő évtizedben — írja a Bloomberg.

Az évszázad végére a nyarak átlaghőmérséklete több 4 Celsius-fokkal haladja majd meg az iparosodás előtti szintet. Ez igencsak meghaladja a Párizsi Klímaegyezményben foglalt 1,5 fokos célértéket.

Egy klímakutatókból álló nemzetközi szervezet, a CCAG az üvegházhatású gázok kibocsátásának gyors csökkentésére szólított fel, és úgy látják, vissza kellene állítani a Jeges-tenger jégtakaróját, amelyet az egyik legszélsőségesebb felmelegedés érte az elmúlt években.

"A helyzet úgy tűnik, ennél is rosszabb lesz: az európai időjárás az idén nyáron tapasztaltnál is szélsőségesebb lesz. A kutatás nem számol teljesen az Északi-sarkvidék bizonytalan olvadásával, amely az egész bolygóra nézve jelentős következményekkel járhat" - mondta a CCAG elnöke, David King. Az Északi-sarkvidék jövője az egyik kulcsfontosságú tényező az éghajlati előrejelzések készítésénél.

Az európai kormányokat eközben az energiaválság foglalja le: a globális szénfogyasztás rekordot állíthat be idén, az Európai Unióban is 7 százalékkal nőhet a Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint. A szélsőségesen magas hőmérséklet hatására Európa az elmúlt 500 év legnagyobb aszályát éli: a csökkenő terméshozamot és a Rajna ideiglenes hajózhatatlanná válását már a pénztárcájukon is érezhetik az Európában élők. Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában és Romániában akkora erdő égett le az idei nyáron, amelynek területe megfelel Belgium egyötödének.

Az Európai Unió célja, hogy az évtized végére 55 százalékkal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását. Egy novemberi, egyiptomi nemzetközi konferencia alkalmával pedig tovább szigorodhatnak a klímavédelmi előírások. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése jó irány, de a szigorítás kevés lehet az egyre szélsőségesebbé váló európai időjárás megfékezésére.