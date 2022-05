Olajembargó: újabb kéréssel állt elő Orbán Viktor

A hétfőn kezdődő EU-csúcson az a tervezet szerepel a tagállamok előtt, amely szerint az uniós embargó nem érinti majd az orosz olajat szállító Barátság kőolajvezetéket. Ez az lenne, amit a magyar kormány akar, de az EUrologus információ szerint ez nem elég Orbán Viktornak, ő garanciát is akar arra az EU-tól, hogy az ország akkor is energiához jut, ha a Barátságon keresztül valamilyen ok miatt nem érkezne olaj. A vétóval Magyarország az uniós forrásoktól vágná el magát, amit energetikai korszerűsítésre adnának.