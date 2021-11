Hipp-hopp, jött Trump, aztán látott és titokban győzött is

Cikk-cakkos folytatása lehet annak az eseménynek, hogy az USA Virginia államában a republikánus, azaz a demokrata elnökkel szemben ellenzéki jelölt Glenn Youngkin nyerte a kormányzóválasztást. Nagy kudarc ez már most is Joe Biden elnöknek, de azt is előrevetíti, hogy jövőre akár az ellenzék is nyerheti az időközi választásokat.