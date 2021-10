Teljes védettséget és 72 óránál nem régebbi negatív tesztet kérnek azoktól a külföldi turistákról, akik novembertől Új-Zélandra akarnak beutazni. Ezen felül megérkezésük után további 14 napos karantén vár rájuk - jelentette be Chris Hipking járványügyi miniszter - írja a CNN. Vasárnap további kijárási korlátozásokat is bejelentettek: Auckland és két további nagyváros környékén a növekvő új esetek száma miatt további szigorításokon dolgoznak - mondta Jacinda Ardern miniszterelnök.

A szigetországba már 2020 márciusa óta csak azok a külföldiek léphettek be, akik azt megelőzően is legálisan ott éltek. Az ötmillió lakosú ország 46 százaléka már teljesen be van oltva, eddig négyezren fertőződtek meg 27-en hunytak el.

Ahogy arról pénteken lapunk is beszámolt: Ausztrália novembertől tárt karokkal várja a teljesen beoltott turistákat. Mivel az ország 55 százaléka már teljeskörű védettséget élvez, és a beadott első dózis aránya is megközelíti a 80 százalékot, a kormány kész, hogy újra fellendítsék turizmusukat.

Ausztrália tehát jövő hónaptól már nem korlátozná, hány ember léphet be Ausztráliába és csak 2 napos házi karanténnal kellene azoknak számolni, akik külföldön élő ausztrál állampolgárok, vagy külföldiként állandó lakcímmel rendelkeznek az országban. Ausztrália egyébként eddig a Pfizert, a Modernát, az AstraZenecát és a Johnson&Johnson-t használta, mától azonban az indiai Covishield és a kínai Sinovac vakcináit is alkalmazzák.