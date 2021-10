Rendszeres kabintakarítást, kézfertőtlenítő állomásokat és további szigorú szabályokat ígér többek között a Salzburg tartományban található Kitzstenhorn a problémamentes téli szezon érdekében. Amellett ugyan, hogy az FFP2-es maszk viselése szeptember 15-től a boltokban és a tömegközlekedésben is újra kötelező, a szombati szezonnyitás előtt még a sífelvonók zárt gondoláira is kiterjesztették az előírás hatályát - írja a The Local osztrák lap.

Elisabeth Köstinger turizmusért felelős miniszter legutóbb külön hangsúlyozta: nem lesznek kapacitáskorlátozások a sílifteknél és kötelezően betartandó távolság sem. A hosszú sorban állást egy új rendszer bevezetésével kívánják kiküszöbölni: nem kell külön bemutatni a védettségi igazolást a felvonók bejáratnál, mivel azokat a jegyek megvételénél fogják ellenőrizni.

Köstinger hangsúlyozta azt is, hogy nem kell a belföldi turisztikai ágazatnak a szombaton startoló téli szezon miatt izgulnia, ugyanis a síparadicsomok biztosan nem kerülnek zárlat alá és várhatóan az időben meghozott intézkedések is megkönnyítik a vendéglátók és a vendégek életét is.

Nem véletlenül nyugtatják a tiroli vendéglátóhelyeket a kormány tagjai. Tirol tartományban például minden negyedik munkahely az idegenforgalomtól függ és minden második szállodai ágy valamelyik osztrák síterephez kötődik.

A miniszter kiemelte: mindenki nyugodtan foglaljon szállást bármelyik síparadicsomban, ugyanis biztonságuk 100 százalékban garantált. A járványhelyzet romlása esetén azonban a védettségi igazoláson túlmenően az éttermek látogatása továbbra is szabad lesz, de csak 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel - tette hozzá.

Némi kényelmetlenség ennek ellenére adódhat: azok ugyanis, akik védettség nélkül vennék igénybe a szolgáltatásokat, csak egy- maximum kétnapos bérlethez juthatnak hozzá, mivel a gyorstesztek eredményei 24, a PCR-teszteké már csak 48 óráig érvényesek. A beoltottak viszont a jóval kedvezményesebb hetibérlethez is hozzájuthatnak. Az viszont, hogy a PCR-vizsgálatokhoz megfelelő infrastruktúrát mikor és hogyan oldják meg, még nyitott kérdés - írja az osztrák közszolgálati televízió portálja, az ORF.

Amerika nem szeretné, ha sokan Ausztriába utaznának

Az Amerikai Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja (CDC) nem bízik az intézkedésekben. Nemrég ugyanis azt tanácsolta állampolgárainak, hogy ne utazzanak a téli hónapokban Ausztriába, mert a megnövekedett új fertőzötti arány a horvátországi, az örmény és a lett eredményekkel vetekszik. Ezzel szemben a német szövetségi kormány turisztikai biztosa, Thomas Bareiß szerint azok akik gondtalan síelésre vágynak, nyugodtan mehetnek Ausztriába.

Tirol, a gócpont?

Ahogy arról a Napi.hu is beszámolt, még tavaly márciusban kellett három tiroli területet is karantén alá helyezni, sőt a svájci-osztrák határon is visszaállították a határellenőrzéseket azután, hogy nagymértékben nőttek a koronavírusban megbetegedettek száma. Ausztriát egyébként nagyon sok kritika érte azzal kapcsolatban, hogy a szándékosan késlekedtek a megfelelő járványvédelmi intézkedések meghozatalával.

A korábbi vizsgálatok szerint ugyanis jócskán elősegítette a Covid-19 járvány európai terjedését a szintén tiroli Ischgl egyik kocsmája, amelynek pincére hosszú időn keresztül fertőzhette a vendégeket. Mindent azután is, hogy a hazájukba visszatérő vendégek elmondták, pontosan melyik helyen jártak és az érintett országok később felvették a kapcsolatot a tartományi kormányzattal is.

A jelentések szerint a Kitzloch nevű kocsmában a fertőzöttek nagy része úgynevezett beer-pongot játszott. Ebben a kocsmai játékban az emberek egy pingponglabdát lőnek ki a szájukból az ellenfél csapatának söröspoharába, amelybe ha az beleesik, ki kell inni. Eközben ugyanebben a bárban a korábban említett pincér úgy szolgálta fel az italokat, hogy a tömegben egy síp folyamatos fújásával igyekezett utat vágni magának. Ez sok vendégnek annyira tetszett, hogy maguk is elkérték a fertőzött pincér sípját és fújták azt. (Az említett bár oldalán található legfrissebb információk szerint leghamarabb november közepén nyitnak újra).