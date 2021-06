Tavaly október óta a boszniai és a külföldi állampolgárok is csak negatív PCR-teszt felmutatásával léphettek be az országba a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Később a boszniaiak és a szomszédos országok lakói számára egyszerűsítették a belépést, a távolabbról érkező külföldieknek viszont továbbra is negatív tesztre volt szükségük.

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában vasárnapra 119-cel 714 753-ra, Koszovóban 17-tel 107 098-ra, Észak-Macedóniában 21-gyel 155 486-ra, Montenegróban 14-gyel 99 928-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 46-tal 204 247-re növekedett.

