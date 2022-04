A dániai Covid-oltási kampány nem sokkal karácsony után kezdődött 2020-ban. Az egészségügyi hatóság szerint mintegy 4,8 millió állampolgárt oltottak be, és több mint 3,6 millióan kaptak emlékeztető oltást – írja a CNBC.

Ugyanakkor sokan fertőződtek meg azóta az omicron variáns gyorsabb terjedése miatt.

Aki akarja még a tavasz és a nyár folyamán is beoltathatja magát, ha akarja, és az oltóhelyek továbbra is nyitva maradnak országszerte.

A kormány szerint a védőoltás továbbra is ajánlott azoknak, akik számára a Covid fokozott kockázatot jelent, például a 40 év felettieknek és a terhes nőknek, továbbá az is javasolt, hogy az emlékeztető oltásait is vegye fel minden érintett.

A dán egészségügyi és gyógyszerügyi hatóság szerint ezzel együtt az oltási program teljes megszüntetése távol áll, és valószínűleg ősszel ismét szükség lesz a Covid-19 elleni oltásra, mivel a vírus továbbra is mutálódik.

Az új adatok szerint a világon 511 741 572 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma pedig 6 228 562 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint csütörtök reggeli adatai alapján.