Továbbra is a delta-variáns a legelterjedtebb fajtája a koronavírusnak. A mutáns vírus már a másik három, aggasztónak tartott variánst (variant of concern) is háttérbe szorította – idézi a portál az Egészségügyi Világszervezetet (WHO).

Maria Van Kerkhove, a WHO járványügyi szakértője azt mondta, hogy az alfa-, a béta- és a gamma-variáns aránya – egyenként számolva –egy százalék alatt van világszerte.

Ebben annak is szerepe van, hogy a delta az összes többi variánsnál gyorsabban terjed és könnyebben fertőz – mondta a szakértő, aki azt is közölte, hogy a mutáns vírus jelenlétét már 185 országban kimutatták.

Maria Van Kerkhove azt is közölte, hogy a WHO a „figyelemre méltó” variánsok (variant of interest) listáján lévő öt mutáns vírus közül hármat – az étát, az iótát és a kappát – hamarosan el fog távolítani onnan. (Ezzel a lambda- és a mű-variáns maradna a listán).

Mindezt a vírus terjedésének folyamata magyarázza. A figyelemre méltó variánsok egyszerűen nem tudnak elegendő teret nyerni az aggasztó variánsok miatt – fejtette ki Kerkhove, hozzátéve, hogy ettől függetlenül ezeket a variánsokat továbbra is figyelni fogják.