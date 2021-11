A lengyelek "megtalálták" a koronavírus ellenszerét

A lengyelek egy része a tudományos bizonyítékok hiánya ellenére azt hiszi, hogy egy Parkinson-kór ellen használatos gyógyszer jó a koronavírus-fertőzés kezelésére is. Orvosok is ajánlják a szert, sőt az igaszságügyi államtitkár szerint is hatásos. Volt, akinek egy állatorvos receptjére adták ki a patikában a gyógyszert.