Szerbiában lelassult az immunizációs folyamat, a koronavírus delta variánsának terjedése viszont felgyorsult, és már megérkezett a járvány negyedik hulláma – mondta Dragoslav Popovic, az Unicef immunizációs tanácsadója a szerbiai közszolgálati televízióban, amiről a vajdasági Szabad Magyar Szó tudósított. „Ez a hullám az oltatlanokat érinti, ők generálják majd az új törzs terjedését, és talán további mutációkat is” – fejtegette a szakértő.

Popovic arról is beszélt, hogy az oltások a vírus delta variánsa ellen is hatásosak, akik pedig megkapják a védőoltást, megerősíthetik az immunrendszerüket, mielőtt az új vírustörzs eluralkodik. Szerinte más országokhoz hasonlóan Szerbiában is kötelezővé kellene tenni az egészségügyi dolgozók oltását (erről Magyarországon éppen a napokban határozott a kormány).

A szakértő véleménye szerint az a legvalószínűbb, hogy az idősek kapják meg először a koronavírus-oltás harmadik dózisát, mert az ő immunválaszuk az első két szúrás óta már lelassult. Ezzel együtt az a legfontosabb, hogy a lehető legtöbb ember megkapja az első két adagot, mert ez kínál igazi védelmet az ellen, hogy az újabb járványhullám ismét letarolja a társadalmat.