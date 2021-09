A skót kormány mérlegeli a hadsereg bevetését az egészségügyi rendszer megerősítésére, miután óriási késlekedések alakultak ki elsősorban a koronavírus-járvány újabb hulláma miatt – írja a Financial Times. A Skót Mentőszolgálat akut nyomás alatt dolgozik, főként a sok koronavírusos beteg miatt – mondta Nicola Sturgeon első miniszter, aki elnézést kért azért, mert a mentő sokszor késik. Az ügy egyik előzménye, hogy a The Herald című skóciai lap beszámolója szerint egy 65 éves nyugdíjas meghalt az otthonában, miután 40 órát kellett várnia a mentőkre.

Humza Yousaf, a Skót Nemzeti Párthoz tartozó egészségügyi miniszter arra intette a betegeket, hogy csak akkor hívják a mentőket, ha az végképp elkerülhetetlen, és egyetértett azzal az újságírói felvetéssel, miszerint mindenki gondolja meg kétszer, mielőtt ilyen segítséget kér. Sturgeon nem kért elnézést minisztere és párttársa megjegyzéséért, csak annyit reagált, hogy ha valaki úgy érzi, hogy szüksége van a mentők segítségére, akkor ne hezitáljon a telefonálással.

Az első miniszter bejelentette, hogy azon korábban ígért a 20 millió fonton túl, amelyből 300 fővel meg akarják erősíteni az egészségügyi ellátást nyújtó személyzetet, bevonhatják a hadsereget is, amivel rövid távon enyhíthetik a kialakult feszültségeket. Olyan segítségre gondol, amilyet a katonaság Angliában már most is nyújt. A védelmi minisztérium megerősítette, hogy a skót kormány megkereste a tárcát, és most a részvétel részleteinek tisztásázásán dolgoznak.

Amióta elkezdődött az oktatás Skóciában augusztus közepén, a korábbinál is nagyobb járványhullám indult, és a kórházba is egyre többen kerülnek. Az öt és fél milliós országban a hét közepén közel ötezer fertőzést jegyeztek fel naponta, mi némi javulás az augusztus végi hétezer feletti esetszámokhoz képest. Több mint ezren vannak kórházban, ami február vége óta a legmagasabb szám. Douglas Ross, az ellenzéki Skót Konzervatívok vezetője úgy véli, ilyesminek nem szabadna előfordulnia Skóciában 2021-ben.