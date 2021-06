Sydney-ben már megkezdődött a két hétre tervezett lezárás. Az esetek száma vasárnap elérte a 112-t, közülük sokak szervezetében a rendkívül fertőző delta variánst mutatták ki - írja az Euronews.

Nem csak Ausztráliát érinti az új variáns, a dél-afrikai elnök is új korlátozásokat jelentett be. Többek között megtiltják a gyülekezést, kijárási korlátozást vezetnek be és az oktatási intézményeket zárnak be.

A delta variáns a világ egyik leginkább átoltott országában, Izraelben is terjed. A hatóságok újra előírták a kötelező maszkviselést a zárt közösségi terekben, illetve korlátozták állampolgáraik számára a nagy kockázatot jelentő országokba való beutazást - olvasható a portálon.