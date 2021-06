Nehéz másfél év áll mögöttük, a járvány számos próba elé állított mindenkit. Együttműködéssel és szolidaritással le tudjuk győzni, de még nem értünk a célvonalba - idézi az MTI a politikust.

Szlovéniában először tavaly március 12-én hirdettek járványhelyzetet, majd május közepén - elsőként az Európai Unióban - hivatalosan meg is szüntették azt. A járványadatok rosszabbodása miatt még az év október 18-án ismét járványhelyzetet hirdettek. Ezzel aktiválódott az úgynevezett nemzeti védelmi és mentési terv, ami azt jelentette, hogy az állam állta a polgári védelem és a katasztrófavédelem járványügyi intézkedések miatt felmerülő költségeit. A kormány azóta havonta meghosszabbította az erre vonatkozó rendeletet, egészen ez év június 15-ig.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Kiderült az igazság a magyar halálozási adatokkal kapcsolatban

A járványügyi korlátozásokon azonban nem enyhített Ljubljana. Továbbra is kötelező a maszk viselése nyilvános zárt térben, valamint a kulturális- és sporteseményeken, tíz négyzetméteren pedig mindössze egy személy tartózkodhat. Szabadtéren csak abban az esetben kell maszkot hordani, ha nem tartható be a 1,5 méter távolság. A rendezvények látogatottsága legfeljebb 75 százalékos lehet, amennyiben ülő rendezvényekről van szó, az asztalok között be kell tartani a három méter távolságot.

Keddre 112 új esetet jegyeztek fel, és ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 256 ezret. Az elmúlt napon két beteg halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 4724-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 122-en vannak kórházban, 40-en közülük intenzív osztályon.

A valamivel több mint kétmillió lelket számláló országban védőoltást eddig 769 248-an kaptak, közülük 551 906-an már a második adagon is túl vannak. Ez a felnőtt lakosság 44,5, illetve 32 százaléka.

A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 96 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta az új típusú koronavírusban megfertőződöttek száma elérte a 358 677-et. A vírus okozta Covid-19 szövődményeinek következtében nyolcan haltak meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8160-ra emelkedett. Kórházban jelenleg 372 beteget ápolnak, közülük 28-an vannak lélegeztetőgépen.

A valamivel több mint négymilliós Horvátországban eddig 1 419 924-en kaptak védőoltást, közülük 744 950-nek már a második adag vakcinát is beadták.