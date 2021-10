A tisztségviselő - aki egyben az egészségügyi miniszter helyettese - kijelentette, hogy még csak a hullám elején tartanak az országban.

Az új megbetegedések száma a régiók többségében meghaladja a megengedett mértéket, ezért nem zárta ki, hogy a közeljövőben újabb megyék kerülnek a vörös, azaz a legszigorúbb járványhelyzeti besorolásba. Hétfőtől öt megye - Herszon, Donyeck, Odessza, Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja - van ebben a kategóriában. A mutatók alapján Luhanszk, Szumi és Zsitomir megyék kerülhetnek hamarosan át a legszigorúbb besorolásba. Már csak hat megye - köztük Kárpátalja - van a jelenlegi legenyhébb, sárga besorolásban, a főváros, Kijev átkerült az eggyel nagyobb kockázatot jelző narancs kategóriába, amelyben még 13 megye van.

Kuzin kijelentette, hogy az öt megye vörös kategóriába sorolása elsősorban a lakosoknak a védőoltás felvételéhez való "komolytalan hozzáállása" miatt vált szükségessé. "Most minden állampolgár választhat: vagy felveszi az oltást, vagy továbbra is a szigorú járványszabályok rendszerében él" - hangsúlyozta. Emlékeztetett arra, hogy mindenkinek be kell tartania Ukrajnában a kötelező maszkviselést a zárt nyilvános helyeken, az oltottaknak és a Covid-betegségből felépülteknek is.

Ukrajnában a vörös kategóriába sorolt régiókban a szabályok szerint a mozikat, színházakat, múzeumokat, bevásárló- és szórakoztató központokat, vendéglátóipari egységeket, piacokat, edzőtermeket és uszodákat csak azok látogathatják, akik megkapták a védőoltás mindkét dózisát, továbbá azok az oktatási intézmények működhetnek a szokásos módon, ahol az alkalmazottak száz százaléka teljes védettséggel bír.

Ukrajnában hétfőre 9 524-gyel 2 644 694-re nőtt az azonosított új fertőzöttek száma, az elhunytaké 177-tel 60 810-re, az aktív betegeké pedig csaknem hatezerrel 254 466-ra.