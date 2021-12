A kínai egészségügyi hatóságok karácsonykor lezárták az ország közepén lévő Senhszi tartomány fővárosát, Hsziant, miután karácsonykor a koronavírus-járvány legsúlyosabb fertőzési góca alakult ki a 13 milliós városban – tudósít a Financial Times. Európai vagy észak-amerikai mércével mérve ugyan jelentéktelen számú esetet regisztráltak – december 26-án például 150 új helyi fertőzést fedeztek fel –, ám az ázsiai ország zéró toleranciával kezeli a járványt, ami azt jelenti minden fertőzési gócot azonnal semlegesítenek.

A vasárnapi esetszám ugyan kisebb, mint a szombati, ám néhány nappal korábban még két számjegyű volt a fertőzések száma, és a szakértők arra számítanak, hogy az új évet megelőző napokban romlani fog a helyzet.

A hatóságok semmit sem bíznak a véletlenre, néhány nap alatt a város közel másfél Magyarországnak megfelelő lakosságát négyszer tesztelték le.

Cang Ji, a tartomány járványügyi központjának igazgatója az állami médiában igyekezett megnyugtatni Hszian lakosságát, mondván: nem kell túlságosan aggódniuk a fertőzések gyors megugrása miatt. A legtöbb esetet a tesztelésekkel fülön csípték, és a bevezetett korlátozások meg fogják hozni a kívánt eredményt.

Kínában összesen december 26-án 162 új koronavírus fertőzést jegyeztek fel, ami 2020 áprilisa óta a legmagasabb adat. Ez volt az az időszak, amikor a pekingi hatóságok megfékezték a 2020 januárjában Vuhan városában kitört koronavírus-járványt. (Eközben az USA-ban például december 23-án 265 ezer új fertőzést jelentettek 3300 haláleset mellett.) A pekingi hatóságokat azonban már a kicsi fertőzésgócok is aggasztják, mert attól tartanak, hogy a helyi vakcinák alacsony hatékonysága miatt, bármikor kiújulhat a nagy járvány.

Téli olimpia

A rossz hírek sorába tartozik, hogy december közepén a második omikronnal fertőzött beteget is megtalálták Kínában, miközben a pekingi kormány minden erejével azon van, hogy a téli olimpiai játékok február 4-ei kezdete előtt szilárdan kontroll alatt tartsa az egészségügyi helyzetet. Hogy ez mit jelent, azt világosan mutatja Hszian példája. Az ott lakók jelenleg csak akkor hagyhatják el a lakásukat, ha tesztelésre mennek. A legszükségesebb élelmiszereket minden családból egy ember vásárolhatja meg és a kiválasztott családtag is csak minden második napon mehet el a közértbe.

Aki el akarja hagyni a várost, annak be kell szereznie egy negatív koronavírustesztet, egy engedélyt a munkaadójától és a kommunista párt ellenőrzése alatt lévő szomszédsági bizottságoktól, amelyek a vidéki körzeteket ellenőrzik. Ilyen engedélyt azonban gyakorlatilag lehetetlen szerezni, mivel a hatóság emberei nem kockáztatják meg, hogy esetleg valaki kivigye a fertőzést a lezárt területről. A párt fegyelmi vizsgálóbizottsága december 24-én közölte, hogy 26 hsziani tisztviselő nem lépett fel kellő határozottsággal a városban megjelent fertőzésekkel kapcsolatban, amiért megbüntették őket. Hogy mi lett velük, azt lehet, hogy jobb, ha nem tudjuk.

Bajok mindenütt

Tovább növelheti az aggodalmakat az új év eleji járványhelyzettel kapcsolatban, hogy Ázsia más országaiban is romlott a helyet - derül ki a Bloomberg körképéből. Dél-Koreában ugyan a napokban csökkent a fertőzöttek száma, de korlátozták a nyilvános rendezvényeket. Ausztráliában tízezerre ugrott a napi fertőzések száma az omikron koronavírus-változat terjedése miatt, amire pandémia kezdete óta nem volt példa. Egy 80 éves egyéb betegségekkel küszködő ember, akit kétszer beoltottak, belehalt az omikron okozta koronavírus-betegségbe egy idősgondozóban.

Indiában öt százalékkal nőtt a fertőzések száma a legsűrűbben lakott tartományokban. Szingapúrba ezentúl csak azok a külföldiek vállalhatnak munkát, tanulhatnak vagy utazhatnak be bármilyen más céllal, akiket beoltottak, és a városállamban is szigorítják a korlátozásokat. Thaiföldön csökkent az fertőzések száma, és a hatóságok felgyorsítják az oltási kampányt. Anthony Fauci, Joe Biden járványügyi tanácsadója arra figyelmeztetett, hogy bár lehetséges, hogy az omikron kevésbé súlyos tüneteket okoz, ám gyors terjedése így is olyan sok megbetegedést eredményezhet, ami túlterhelheti az USA egészségügyi rendszerét.

Németországban sikerült teljesíteni azt a célt, hogy november közepe és az év vége között 30 millió oltást adjanak be. Az új cél az, hogy januárban további 30 millió erősítő vakcinát szúrjanak be a németek testébe, amitől azt remélik, hogy jelentősen csökkenthetik a kórházba kerülő koronavírus-betegek számát.