A Times of India szerint amikor a gép Amritsarba érkezett a 285 utasból 210-et - a felnőtteket - letesztelték és közülük lett 173 utas tesztje pozitív. Őket karanténba küldték.

Egy nappal korábban - január 6-án - szintén Amritsarba érkezett egy charter Milánóból, azon 125 covidos utas ült - olvasható a szakportálon.

Kiderült, hogy a légitársaság 2021. október 23. óta szinte naponta teljesít járatokat Milánó vagy Róma és Amristar között. Bár a charterjáratok megrendelőjét nem hozták nyilvánosságra, a repülőgép mérete és a járatok gyakorisága arra utal, hogy egy hivatásos utazásszervező cég áll a szolgáltatások mögött. Egy olyan járat, amely csak egy üdülési csomag részeként és csak egy adott utazási irodán keresztül foglalható.

Egyes tudósítások szerint az Air India volt a légitársaság, amely az Olaszországból Amritsarba tartó járatok mögött állt, de a cég ezt az állítást a Twitteren cáfolta.

#FlyAI : Several Media houses has reported that Passengers of Air India flight from Rome to Amritsar have been tested covid positive. This is wrong and baseless. Air India doesn't operate any flight from Rome currently.