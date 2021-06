Közelítenek az uniós tagállamok Magyarországhoz az egy dózissal oltottak arányát tekintve. Miközben itthon az oltási program lelassult az utóbbi hetekben, sok országban egyelőre még tart a növekedés, így kezd eltűnni az az előny, amit a kínai és az orosz vakcina használata biztosított Magyarországnak - olvasható a portálon.

Az uniós listát továbbra is Málta vezeti, az ECDC szerint a felnőttek 67,7 százalékát oltották be már legalább egy dózissal. Magyarország a második 64,3 százalékkal. A 60 százalékot már Finnország is elérte, Írország, Belgium és Olaszország pedig nagyon közel van hozzá.

A sor végén a legkésőbb csatlakozott és hagyományosan legelmaradottabbnak tartott Románia és Bulgária áll.

Magyarországon a felnőtt lakosság több mint 50, a Máltán több mint 55 százaléka már teljesen beoltottnak számít, vagyis minden szükséges vakcinát megkapott. A harmadik helyezett Ciprus ehhez képest nem sokkal van 36 százalék felett, sok tagállam pedig csak a lakosság negyedénél tart még.