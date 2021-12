Az omikron-kitörés íve meredekebben emelkedik, mint bármely korábbi variánsé. Dél-Afrikát a negyedik hullámba dönti a variáns, a helyi kórházak kapacitását a legrosszabbra számítva bővítik – írja a Sky News nyomán az Infostart.

"Az a hullám, amelyben jelenleg vagyunk, sokkal meredekebb, mint a korábbi hullámok görbéje volt" - érzékeltette a helyzet súlyosságát a Sky Newsnak nyilatkozva Willem Hanekom professzor. Azt is hozzátette a Sky News cikke szerint, gyakoribbak az újrafertőződések most, mint bármikor korábban, ami arra utal, hogy a megszerzett immunitás gyengébb az omikronnal szemben, mint korábbi változatok esetében volt.

Hanekom szerint az omikron megfertőzte betegek profilja más, mint azoké, akiket eddig kezeltek. Fiatalabbak és jellemzően oltatlanok.

Oltottak is megbetegszenek az omikrontól, azonban esetükben enyhébb a betegség lefolyása, mint amire számítani lehetne.

Az valószínűleg jó hír, és ok arra, hogy beoltassuk magunkat, mert úgy tűnik, a vakcina még mindig véd a súlyos betegség és a halálozás ellen" - tette hozzá.

Ezzel együtt is készülnek a kórházak kapacitásbővítésére. Cyril Ramaphosa elnök arról beszélt, mindenki vegyen fel oltást, aki csak teheti. "Dél-Afrika most már elegendő oltóanyaggal rendelkezik, a vakcinázás pedig elengedhetetlen a gazdasági fellendülésünkhöz, mert ahogy egyre több embert oltanak be, több gazdasági terület nyílik meg" - írta egy hírlevélben.

Az elnök azt is elmondta, hogy a dél-afrikai kormány hamarosan összehívja a Nemzeti Koronavírus Parancsnoki Tanácsot, hogy áttekintse a világjárvány helyzetét, és megvizsgálja, szükség van-e további intézkedésekre az emberek biztonságának megőrzése érdekében.