Annak ellenére, hogy még mindig kevés az információ arról, hogy a gyerekeknek fel kell-e venniük a koronavírus elleni védőoltást, az elmúlt több mint egy év tapasztalatai és a vírus mutációi a szakemberek szerint bebizonyították, hogy a járvány ugyanolyan veszélyes lehet a gyermekekre is - írja a vajdasági Szabad Magyar Szó. Dragan Delic szerb járványügyi szakember azt mondja, három ok biztosan van rá, hogy a gyerekeket is be kell oltani.

Először is láttuk, hogy a megbetegedettek számának egy százaléka kilenc éven aluli gyermek volt. Amerikai tanulmányok szóltak azokról az esetekről is, amikor a vírus megtámadja a teljes szervezetet, minden szervet, amelyek végül felmondják a szolgálatot és halálos kimenetelű lesz a betegség. Az első ok a vakcináció mellett tehát az, hogy ha egyetlen egy halálos esetről is tudunk, az elég ok, hogy gyermekünket megóvjuk a betegségtől.

A második ok az, hogy a gyermekek potenciális vírushordozók, így megfertőzhetik azokat, akik továbbra sem akarják felvenni a védőoltást.

A harmadik ok a mutációk megjelenése, amelyek ellen alapvetően hatásosak az oltások.

Ugyanakkor Nada Kuljic-Kapulica orvos úgy véli ahhoz, hogy a gyermek felvegye a védőoltást, egy járványügyi szakorvos és a gyermekgyógyász véleményére is szükség van. Meg kell vizsgálni a gyermek állapotát és annak tudatában dönteni. Előbb mindenki mást kellene beoltani, majd ezt követően jöhetnének a gyerekek.