Indiában a kormány nagy csinnadrattával ünnepelte, hogy elérték az egymilliárd beadott koronavírus-oltást. Narendra Modi miniszterelnök abban bízik, hogy ez az ünnepség feledteti a tavaszt, amikor a járvány (ott második hulláma) elszabadult az országban, irtózatos áldozatokat követelve az emberektől – írja a Financial Times. Most ott tartanak, hogy az 13 milliárdos népességű országban a lakosság 22 százaléka van túl mind a két szúráson, 53 százaléka pedig egy oltáson.

Modi twitterüzenete szerint India történelmet írt ezzel az eredménnyel, a siker az indiai tudomány, vállalatok és az indiaiak kollektív szellemének diadala. Az országban jelenleg naponta átlagosan valamivel több mint 15 ezer új fertőzöttet találnak szemben május elejével, amikor ez a szám 400 ezerrel a csillagos égbe emelkedett. Az egészségügyi rendszer egyszerűen összeomlott, nagyon sok indiai egyszerűen nem kapott kezelést. Az ősz a járvány és az aggodalmak enyhülését hozta, így például a diákok visszaülhettek az iskolapadokba, ahonnan 2020 márciusában kellett felállniuk.

A kormányzó Bháraija Dzanatá Párt természetesen a miniszterelnökkel együtt ünnepel, és fényezi a főnököt, míg az ellenzéki Kongresszus Párt nevében Shashi Tharoor parlamenti képviselő azt írta szintén a Twitteren, hogy az indiaiak ugyan büszkék lehetnek a fordulatra, ám ez nem feledtetheti a kormány korábbi súlyos hibáit. Ezzel arra célzott, hogy Modi az év elején arról beszélt, hogy az indiai társadalom a természetes fertőződés útján elérte a nyájvédettséget, ezért a kormány lazított a korlátozásokon, amire a delta koronavírus-változat, amely Indiából indult világhódító útjára, csattanós választ adott azzal, hogy letarolta az országot.

Vészintézkedések

A katasztrofális helyzetben a kormány befagyasztotta a koronavírus-vakcinák exportját, amivel megnehezítette az ENSZ Covax programjának végrehajtását, ugyanis India a világ legnagyobb oltásgyártója, így tőle várták a szegény országok vakcinaellátását szolgáló program feltöltését oltásokkal. Ezzel a határokon belül tartották a Serum Institute, a világ legnagyobb oltásgyártója Covishield készítményének szállítmányait (ez az Oxford/AstraZeneca vakcinájának helyi változata).

Ennek eredményeként az országban beadott oltások 88 százaléka Covishield, további 11 százalék Covaxin, amely egy helyi gyártású készítmény, és nem rendelkezik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felhasználási engedélyével. Ezen túl még valamennyi orosz Szputnyik V-t is beszúrtak. Az oltási kampányt arra alapozták, hogy a magánemberek és a magánmunkaadók fizettek a dózisokért. Ma már a 18 éven aluliak oltása is folyik – a lakosság 40 százaléka ehhez a korcsoporthoz tartozik.

Aggodalomra ad okot, hogy a járvány enyhülésével párhuzamosan csökken az oltási hajlandóság. A hétnapos mozgóátlag október 18-án napi 3,9 millió beoltottat mutat, szemben az ezt megelőző tíz nap 8,2 millió szúrásával. Ennek az lehet az eredménye, hogy sok indiai nem adatja be magának a második dózist, amire szükség lenne a megfelelő védettséghez. India egyébként 34 millió fertőzöttet jelentett a pandémia kezdete óta, akik közül 450 ezren vesztették életüket. Járványügyi szakértők szerint a nem jelentett halálesetek miatt az utóbbi adat valójában jóval nagyobb.