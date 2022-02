Már a világjárvány korai szakaszában megfigyelték a kutatók, hogy a Covid-19-ből felépülő emberek egészségi állapota nem tért vissza a betegség előtti szintre. Az azóta már „hosszú Covid” néven ismert tünetcsoport gyakran kínzó eleme a fejfájás, a memóriazavar és a kognitív romlás - idézi a Science folyóirat cikkét az Orvostovábbképző szemle online kiadása.

A chicagói Northwestern Egyetem kutatói elsőként számoltak be arról, hogy még a kórházi kezelésre nem szoruló covidos betegek nagy része is jelentős kognitív diszfunkciót mutatott, ami az akut fertőzéstől számított 6 héten túl is fennmaradt.

Serena Spudich és Avindra Nath a Science-ben összegezte a Covid-19 neurológiai következményeit.

A Covid-19 neurológiai szövődményei Szaglás elvesztése (anozmia), stroke, delírium (olyan mentális állapot, amelyet a pihenésre való képtelenség, illúziók, valamint inkoherens gondolat- és beszédminták jellemeznek), encephalopathia (átmenetileg vagy tartósan megváltozott agyműködés), pszichiátriai tünetek, perifériás neuropátia (az idegkárosodás megváltoztatja a kommunikációt a központi idegrendszer és a test többi része között)

Nem teljesen ismertek azok a mechanizmusok, amelyek révén a Covid-19 károsíthatja az emberi idegrendszert. Az agyi érrendszeri szövődmények, mint például a stroke, a fertőzés korai szakaszában – még a betegség légúti hatásai előtt - jelentkezhetnek. A központi idegrendszer gyulladásos állapotai és a perifériás idegrendszeri tünetek később, jellemzően az akut fertőzés után 2 héttel észlelhetőek. Az eltérő időpontban kialakuló neurológiai tüneteknek feltehetően az oka is eltérő - derül ki a cikkből.

A kutatók szerint a vírus nem közvetlenül okoz problémát (ez lenne az agyvelőgyulladás), hanem az általa okozott szisztémás problémák egyike a gyulladás, amely minden szervrendszert, így az agyat is érintheti, azaz hatása a központi idegrendszerre közvetett.

A szerzők szerint nagy az aggodalom a Covid-19-ből felépülők hosszú távú prognózisa miatt, mivel az akut SARS-CoV-2 fertőzés által okozott ideggyulladás és idegsérülés felgyorsíthatja vagy kiválthatja a neurodegeneratív betegségeket, például az Alzheimer-kórt vagy a Parkinson-kórt. A fertőzés neurológiai következményei a betegek nagy száma miatt globális közegészségügyi problémához vezetnek.