A cseh egészségügyi hivatal vezetője bejelentette, hogy Csehországban immáron a koronavírus-fertőzések 80 százalékát a vírus delta változata okozza. Bár a napi fertőzésszám jelenleg alacsony, a szakemberek arra számítanak, hogy hamarosan romlani fog a helyzet - írta a Radio Praha. Jelenleg naponta 200 új fertőzés regisztrálnak az országban és hamincan kerülnek kórházba, ami azt jelzi, hogy egyelőre sikerült ellenőrzés alá vonni a járványt.

Ugyanakkor szakértők szerint ez egyfajta vihar előtti csend, bár azt nem tudják, hogy mikor csaphat le a vihar. A viszonylag alacsony szám miatt nem lehet megmondani, hogy mennyire terjed közösségekben a járvány, illetve mennyire okozzák az eseteket külföldről Csehországba hazatérők - mondta Jan Trnka biokémikus. Ha az Egyesült Királyságra vagy Franciaország nézünk, ahova korábban érkezett a delta, akkor azt mondhatjuk, hogy közel a következő járványhullám.

Csak az a kérdés, hogy mikor csap le, azaz már augusztusban vagy később, ősz elején vagy közepén lesz ismét magas a fertőzések száma. A kormány mindenesetre óvatosan enyhíti a korlátozásokat, szemben például az Egyesült Királysággal, ahol július 19-én egy nagy lépéssel nyitottak. Nem győzik hangsúlyozni, hogy a legjobb védelem az oltás, és ennek szellemében tettek is egy nagy lépést előre.

Ugorjon be egy frissítő szúrásra!

Csehország 10,6 millió lakója közül négymillióan kapták meg eddig mindkét dózist, a többieket azzal igyekeztek megnyerni a hatóságok, hogy nyílt oltóközpontokat hoztak létre. Ezeket előzetes regisztráció nélkül, az utcáról bárki felkeresheti, az oltások fajtái közül is válogatni lehet oly módon, hogy a különböző oltópontokon más-más készítményt kínálnak. A hatóságokat is meglepte ugyanakkor, hogy az emberek rárontottak a lehetőségre, helyenként kétórás sorban állást vállalva oltatták be magukat. A második szúrásra a vakcinák szabta idősávon belül választhatnak időpontot az emberek.

Az egészségügyi minisztérium fel akarja gyorsítani a 12 és 15 év közöttiek oltását az iskolakezdés előtt, mert csak azokat akarják visszaengedni az iskolapadokba, akiket már beoltottak. Adam Vojtech egészségügyi miniszter elmondta, hogy ennek érdekében növelik az oltópontok oltási kapacitását. Az iskolásoknak eddig ötöde kapta meg legalább az első szúrását, fele ekkora arányban már a másodikon is túl vannak. Mások legalább már feliratkoztak az oltásra, 4700-an állnak sorban azért, hogy megszúrják őket.

Javuló statisztika

Eközben jött egy jó hír, miszerint július vége előtt elkezdett csökkenni a fertőzöttek száma Csehországban, amit a lakosság viszonylag jó átoltottságának, vagy legalábbis az oltás kampány előrehaladásának tulajdonítanak. Az új fertőzöttek száma 13-ra csökkent százezer lakosra vetítve, az úgynevezett reprodukciós ráta, ami azt mutatja meg, hogy egy ember hány további fertőz meg 0,8-re csökkent, ami a legalacsonyabb érték június vége óta.