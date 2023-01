„A dél-afrikai ország helyzete a világjárvány új hullámában érintett országok körében kedvezőbb, mivel a koronavírus világszerte továbbra is aggodalomra okot adó omikron variánsával szemben az ország lakosságának átoltottsága magas, és a természetes immunitásból fakadó védettsége is még mindig nagyon erős” - jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Joe Phaahla egészségügyi tárcavezető.

Dél-Afrikában az utóbbi időben nem tapasztaltak jelentős növekedést a fertőzéses esetek, a kórházi kezelések vagy a halálozási arányok tekintetében, ezért a Kínában és más országokban jelenleg rohamosan terjedő alváltozat (XBB.1.5) első - és eddig egyetlen - helyi észlelése után egyelőre nincs szükség a lakosságra vagy a beutazókra kiterjesztett korlátozások bevezetésére.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) javaslatára Dél-Afrikában fokozzák a vírusteszteléseket, és ha a fertőzések számának globális alakulását figyelemmel kísérve szükségesnek látják, újabb oltási kampányt indítanak - írja a Reuters.

- tette hozzá a miniszter.

Az afrikai kontinensen a járvány kitörése óta a Dél-afrikai Köztársaságban regisztrálták a legtöbb koronavírus-fertőzést és halálesetet: az elmúlt három évben több mint 102 ezren haltak meg, és 4 milliónál is többen betegedtek meg a fertőzés következtében.

