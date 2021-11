Az új, B.1.1.529-es variáns miatt sorra beutazási tilalmat rendelnek el a világ országai az Afrika déli részén lévő országokra. Elsőként a britek léptek, hat országra rendeltek el korlátozás délben (Dél-Afrikára és a környező öt országra, azaz Namíbiára, Zimbabwére, Botswanara, Lesothóra és Eswatinire, az egykori Szváziföldre). A tilalom bevezetése előtt érkezőknek karanténba kell mennie, aki pedig az elmúlt 10 napban érkezett, azt megkeresik a hatóságok, és tesztre kötelezik. Az Egyesült Királyságba napi 500-700 ember érkezik Dél-Afrikából - áll a portál cikkében.

Németország és Olaszország is visszafordítja a nem állampolgár beutazókat. Az olaszokhoz tilos belépnie annak, aki az elmúlt 14 napban a dél-afrikai régióban járt, ők Mozambikot is a listára tették. A németeknél a saját állampolgároknak is karanténba kell menni, akkor is, ha oltott, vagy gyógyult. Jens Spahn egészségügyi miniszter arra a kérdésre, hogy mi lesz azokkal, akik a tilalom bevezetése előtt, pénteken reggel érkeztek, azt mondta, ő azt kéri, hogy maradjanak otthon, teszteljenek, figyeljék magukat.

Franciaország 48 órára azonnali hatállyal felfüggesztette a fenti hat országból érkező járatokat és arra kérték azokat, akik az elmúlt 14 napban a dél-afrikai országokban jártak, hogy amilyen gyorsan csak lehet, teszteltessék magukat.

A holland egészségügyi miniszter bejelentése után Hollandia legnagyobb repülőtere, az amdszterdami Schipol pénteken dél óta nem fogad gépeket a fenti hat dél-afrikai országból. A reptér tájékoztatása szerint reggel két gép landolt Dél-Afrikából Schipolon, a The Netherland Times szerint az utasokat még a fedélzeten tesztelték.

A cseheknél szombattól érvényes a tilalom azokra, akik több mint 12 órát töltöttek el az elmúlt két hétben a régióban. A csehek listáján Zambia is szerepel.

Ursula von Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig bejelentette, hogy az EU is kezdeményezni fogja a beutazási tilalmat Afrika déli részéből.