Máris megkezdhette a fékezést a Covid-19-es járvány újabb, omikron variáns által okozott hulláma a Dél-Afrikai Köztársaság legnépesebb tartományában, Guatengben - írja a DailyMail. Eközben a mostani hullámban a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma alacsonyabb a delta-variáns által okozott hullámban tapasztaltnál, aminek szakértők szerint a lakosság t-sejtes immunitása lehet az oka. Ezért arra kérik a kormányzatot, hogy ne vezessen be korlátozásokat.



A tartományban ebben a hullámban eddig december 8-án és 9-én regisztrálták a legtöbb új koronavírusos esetet, mindkét nap valamivel 11 700 felett volt ezek száma. A hét végére azonban a helyi járványügyi hatóságok adatai szerint ez jóval napi 10 ezer alá csökkent. Tegnap egyébként pozitív lett Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök Covid-tesztje, ezért karanténba vonult.



A The Conversation című tudományos lapban megjelent elemzés szerint azonban a negyedik hullám eddig eltelt időszakában időarányosan sokkal alacsonyabb volt a kórházi kezelésre szoruló betegek aránya, mint a járvány korábbi hullámaiban. A jelenségre eddig többféle magyarázatot látnak a tudósok, az egyik szerint a hullámot okozó omikron variáns által okozott betegség lefolyása jóval enyhébb lehet a korábbi hullámokban tapasztaltnál. Azonban arra is figyelembe kell lenni, hogy most jóval alacsonyabb a fertőzöttek átlagéletkora, s azt is, hogy egyes becslések szerint Johannesburg tartományban akár a 76 százalékot is elérheti a betegségen korábban átesett lakosok aránya.



A lap idézi a Dél-Afrikai Nemzeti Fertőző Betegségek Intézetének megállapításait, amely szerint országszerte csak a Covid-19 miatt kórházba kerülők 30 százalékának tünetei tekinthetők súlyosnak, ami alig fele a korábbi hullámok első heteiben tapasztaltnak. Ezen kívül jóval rövidebb is a kórházi kezelések időtartama, ez az előző hullámokban átlagosan 8 nap volt, most alig 2,8 nap. A kórházba kerülő betegek alig 3 százaléka halálozott el, a korábbi hullámokban ez az arány elérte a 20 százalékot is.



Shabir Madhi, a johannseburgi Witwatersrand Egyetem vakcinológia professzora elég optimistán nyilatkozott a járvány kilátásairól a Twitteren. Szerinte ugyan a fertőzések számának emelkedése messze felülmúlja azt, amit a járvány előző hullámaiban tapasztalni lehetett, azonban a jelek arra utalnak, hogy a kórházi esetek száma alacsony a fertőzöttek számához képest. Ő is arra hívta fel a figyelmet, hogy a halálesetek száma is jelentősen alatta maradt eddig a korábbi hullámokban tapasztaltnak. Az ezen a héten tapasztalt trendek valószínűleg meghatározóak lesznek, azonban nem tűnik valószínűnek, hogy a halálozások száma meredek emelkedésnek indulna - írta.