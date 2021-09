A járványhelyzet kedvezőtlen Szerbiában, egyes részein rendkívülinek is mondható, emiatt a válságtörzs várhatóan a járványügyi rendelkezések, azaz a maszkhordás, távolságtartás és a kézfertőtlenítés betartásának szigorúbb ellenőrzését fogják javasolni – mondta Branislav Tiodorović epidemiológus a vajdasági Szabad Magyar Szó tudósítása szerint.

Szerinte a felsoroltak be nem tartása vezetett ahhoz, hogy már napi 5000 felett jár az új fertőzöttek száma. “Mindez augusztus elején kezdődött, és előre tudtuk, hogy így lesz, szóval nem meglepő, hogy ilyen gyorsan emelkednek a számok. Azt a pillanatot már meghaladtuk, amikor kordában tudtuk volna tartani a napi fertőzöttek számát."

Nem csak az volt a gond nyáron, hogy sokan nem tartották be a rendelkezéseket, hanem az is, hogy alacsonyabb volt az oltási kedv. Mindezek ellenére nem valószínű, hogy szigorítanak a biztonsági intézkedéseken, csak a betartásukat próbálják jobban ellenőrizni. A koronavírusos betegeket ellátó kórházak tele vannak, főképp oltatlan polgárok. A szakember azt javasolja, hogy mivel most az oltatlanok járványhulláma van, a nem oltott polgárokat nem oltott orvosok kezeljék..