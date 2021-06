Végső csapásra készülnek a tudósok: jön a szuperoltás

A kutatók olyan oltáson dolgoznak, amely nem egyszerűen a koronavírus összes ismert mutációja ellen véd, hanem a más fajtájú koronavírusok ellen is, sőt olyan új koronavírus-típusok ellen is, amelyeket még nem is ismerünk, mivel meg sem jelentek az emberekben.