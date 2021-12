A JAMA Network Open december 22-i számában megjelent egy 19.586 felnőtt adatait elemző online kohorsz vizsgálat eredményeit ismerteti az oldalt szerkesztő Dobson Szabolcs, szakgyógyszerész.

Eszerint:

a második adagnál a mellékhatások kockázata nagyobb, mint az első után

idősebbeknél kisebb volt a súlyos vagy nagyon súlyos mellékhatások kockázata a vakcina típusa befolyásolta a mellékhatások gyakoriságát a Moderna esetében ez kb. kétszerese volt a Pfizerének,

a Janssen viszont kisebb eséllyel okozott mellékhatásokat, mint a Pfizer a nőknél nagyobb a mellékhatások jelentésének esélye, mint a férfiaknál az oltás előtt Covid-19en átesetteknél szintén nagyobb a mellékhatások kockázata (több, mint duplája a fertőzésen korábban át nem esettekének).

A részleges oltási sorban részesülteknél az allergia és a súlyos allergia (anafilaxis) kockázata 0,3 százalék, a teljes oltási sorban részesülőknél 0,2 százalék volt.

Dobson az oltás mellékhatásaira vonatkozó olvasói kérdésekre is válaszolt. A Covid-19 elleni vakcinák utáni esetleges hajhullással kapcsolatban kifejti, hogy mindenek előtt, maga a Covid-19 betegség okozhat olykor súlyos hajhullást (akár úgy is, hogy utána az illetőt beoltották).

Idézi a Journal of Cosmetic Dermatology 2021 novemberi számában megjelent közleményt is, mely szerint korábban már úgynevezett foltos hajhullásban (alopecia areata) szenvedő 3 pacienseknél egy Pfizer, illetve egy AstraZeneca oltás után 2-3 héttel újra megjelent a fokozott hajhullás, de az időbeli egybeesés egyáltalán nem ok-okozati bizonyíték. A téma a kopaszodással foglalkozó szakembereket és pacienseket is élénken foglalkoztatja, de bizonyíték arra, hogy az oltások hajhullást okoznának, jelenleg nincs.

Egy másik kérdező arra volt kíváncsi, hogy az oltással vajon csökkenthető-e a post Covid kialakulásának esélye? Mi van akkor ha valaki oltottan esik át a betegségen?

A szakértő válaszában egy 2021 november 23-án, a Nature-ben megjelent cikket idéz, mely szerint az oltások a Covid-19 betegség kockázatának csökkentésével csökkentik a hosszú Covid szindróma kockázatát. Azonban az eddigi adatok szerint az oltás utáni úgynevezett áttöréses fertőzések után is kialakulhat hosszú Covid-19 szindróma, ilyen esetek vannak. Az oltások áttöréses fertőzés esetén a kockázatot esetleg akár a felére csökkenthetik, de olyan adat is van, amely szerint egyáltalán nem csökkentik. Ebben a témakörben is nyilván lesznek még további vizsgálati eredmények - teszi hozzá.